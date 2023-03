Spis treści: 01 Czy jedzenie w Bułgarii jest drogie?

Czy jedzenie w Bułgarii jest drogie?

Tylko w 2021 roku w Bułgarii odpoczywał co dziesiąty Polak spędzający wakacje za granicą. Turyści pokochali ten kierunek za wyjątkowe kurorty nad Morzem Czarnym, takie jak Złote Piaski, Nesebar, Słoneczny Brzeg, Rawda czy Sozopol, które oferują słoneczną pogodę przez całe lato. Wielu Polaków podkreśla również, iż Bułgaria jest jednym z najtańszych kierunków podróży. Czy faktycznie?

Zachęcają z pewnością oferty all inclusive. Najtańsze, które proponują spędzenie w słonecznej Bułgarii niedługiego okresu w lipcu lub sierpniu, zaczynają się od około 1700 złotych. Średnio wakacje all inclusive w szczycie sezonu uszczuplą portfel turysty o około 2100-2300 złotych.

Nieco więcej przyjdzie zapłacić jednak tym, którzy zdecydują się stołować w restauracjach lub kupować przekąski czy napoje na mieście. Jak kształtują się ceny w bułgarskich sklepach?

Ile kosztuje obiad w restauracji w Bułgarii?

Najtańsze all inclusive na wakacje 2023. Gdzie za mniej niż 3 tys. zł? Od 1881 roku obowiązującą w Bułgarii walutą jest lew bułgarski. 1 BGN to około 2,30 zł. Wybierając się do Bułgarii trzeba założyć, że ceny będą podobne lub nieco wyższe jak w Polsce. Za zestaw obiadowy w restauracji przyjdzie zapłacić od 40 BGN w górę. Sama zupa to koszt około 9 BGN, czyli ok. 20 zł, a pizza uszczupli portfel o około 8 BGN (ok. 18 zł). Kufel piwa to koszt około 3,50 BGN (ok. 8 zł), zaś filiżanka cappuccino to wydatek rzędu 3 BGN (ok. 7 zł). Za świeżo wyciskany sok z pomarańczy przyjdzie zapłacić równowartość 10 złotych.

Oczywistym jest, iż podobnie jak w innych turystycznych krajach, ceny posiłków są zdecydowanie wyższe w barach i restauracjach położonych bliżej popularnych miejsc. W Bułgarii różnica wynosić może nawet około 30 proc. Warto więc poszukać miejsca nieco bardziej oddalonego od popularnej plaży, decydując się na oferty restauracji usytuowanych z dala od morza.

Zdjęcie Wybierając się do Bułgarii trzeba więc założyć, że ceny będą podobne lub nieco wyższe jak w Polsce / 123RF/PICSEL

Ceny w sklepach w Bułgarii. Taniej niż w Polsce?

Niektórzy wskazują, iż Bułgaria nie jest tak tanim kierunkiem, jak wydaje się wielu turystom. "W Bułgarii jest bardzo drogo, ceny w najtańszych sklepach są 2,5 razy wyższe niż w Polsce. U nas mleko kosztuje 3 zł, w Bułgarii 3 lewa czyli 7,5 zł, masło 15-18 zł za kostkę" - pisze jeden z naszych czytelników. Jakich cen można więc spodziewać się w bułgarskich sklepach? Czy rzeczywiście jest drożej? Jak się okazuje, w wielu przypadkach przyjdzie zapłacić nieco więcej. Jest jednak wiele wyjątków.

Podstawą śniadania jest pieczywo. Za bułkę grahamkę w Bułgarii zapłacimy 0,22 BGN (czyli ok. 0,50 zł), za chleb 2,80 BGN (ok. 6,50 zł), a za bagietkę 1,80 BGN (ok. 4,20 zł). Masło kosztuje tam 6 BGN, czyli niemal 14 złotych, a serek kanapkowy 1,60 BGN, czyli równowartość 3,70 zł.

Zdjęcie Ceny w sklepach w Bułgarii. Taniej niż w Polsce? / 123RF/PICSEL

Za kilogram fileta z piersi kurczaka przyjdzie zapłacić 18 BGN (ok. 42 zł), a za sześć sztuk jajek w rozmiarze M 2,60 BGM (niewiele ponad 6 zł). Opakowanie sera żółtego to wydatek rzędu 16 BGN (ok. 37 zł), a litr mleka kosztuje 2,35 BGN, czyli ok. 5,50 zł.

1,5 l woda mineralna to koszt rzędu 1,20 BGN (2,80 zł), a opakowanie makaronu kosztuje 2,80 BGN (ok. 6,50 zł). W sezonie zimowym kilogram ziemniaków kosztuje 1 BGN (ok. 2,30 zł), kilogram bananów 2,80 BGN (ok. 6,50 zł), kilogram pomidorów 4 BGN (ok. 9,30 zł), kilogram pieczarek 3,50 BGN (ok. 8,15 zł), a kilogram marchewki 1,30 BGN (ok. 2,80 zł).

Ceny paliwa w Bułgarii. Czy warto wynająć samochód?

Zdjęcie Osoby, które wybierają się do Bułgarii własnym samochodem muszą pamiętać również o dodatkowym wydatku na paliwo / 123RF/PICSEL

Osoby, które wybierają się do Bułgarii własnym samochodem, muszą pamiętać również o dodatkowym wydatku na paliwo. Litr benzyny kosztuje tam obecnie ok. 2,4 BGN, czyli 5,70 zł. Diesel to cena 2,54 BGN za litr, czyli ok. 5,90 zł, zaś gaz 1,42 BGN za litr, czyli 3,30 zł.

Turyści często decydują się również na przylot do Bułgarii i zwiedzanie kraju wypożyczonym samochodem. Ile kosztuje taka przyjemność? Średnia cena podobnej usługi zaczyna się od ok. 70 BGN za dobę.

Ile kosztuje wynajęcie apartamentu? Zgodnie z cenami na booking.com w sezonie wakacyjnym za pokój dwuosobowy w stolicy Bułgarii, wyposażony w prywatną łazienkę oraz znajdujący się blisko centrum zapłacimy od około 90 złotych w górę. Ceny nie różnią się zbytnio również w innych miejscowościach. Doba w pokoju dwuosobowym kosztuje od około 80 zł w górę.

