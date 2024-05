Pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie wyjaśnia, że w ciepłe dni więcej osób przebywa w Parku Zakrzówek . Choć dodaje, że dotyczy to też wielu innych terenów zieleni.

Dodaje także, że kąpieliska w Parku Zakrzówek jak i na Bagrach funkcjonować będą od 19 czerwca do 8 września w godz. 10-18. W parku Zakrzówek od wtorku do niedzieli, a w Parku Bagry Wielkie 7 dni w tygodniu.

W przypadku wzmożonego zainteresowania Parkiem Zakrzówek już wcześniej jesteśmy przygotowani na to, aby liczbę osób wchodzących na pomosty liczyć już od 1 czerwca.

Wyjaśnia, że wstęp na kąpieliska jest bezpłatny, jednak w Parku Zakrzówek obowiązuje limit osób mogących korzystać z obiektu w tym samym czasie, który wynosi 1200 osób. ZZM nie przewiduje większych zmian w sposobie funkcjonowania kąpieliska, a wejścia będą sprawdzana na podstawie opasek uprawniających do przebywania na terenie basenów.

Zakrzówek we wtorek wydawał się niepozorny, a przechodniów było stosunkowo niewielu. Jednak już po godzinie 16, pojawiało się ich tam coraz więcej. Młodzi, starsi, grupki znajomych, właściciele psiaków, a nawet całe rodziny. Niektórzy decydowali się na spokojny spacer, inni wypoczywali na podestach, wielu biegało lub jeździło na rowerach. Znaleźli się i tacy, którzy odważyli się na kąpiel w wodzie lub pływanie w kajaku.

Dzień był dosyć pochmurny, więc nie wszystkie budki były otwarte. Jednak udało mi się skosztować kawy i ciasta w głównej kawiarni z widokiem na park. Choć jedzenie było smaczne, a kawa była w porządku, to ceny jednak były dosyć wysokie.

Chcąc przejść się na kawę i ciasto, warto przyszykować się na koszt ok. 40 zł za osobę. Pobliskie budki i food trucki oferują napoje i przekąski za podobną cenę, mogą się różnić o 1-2 zł. Warto zaznaczyć, że w przypadku młodych osób, takich jak studenci i osoby bez pracy, taki wydatek może być za wysoki, co potwierdza jedna z mieszkanek Krakowa.

stoły do ping-ponga,

Zakrzówek to miejsce przyjazne dla zwierząt

Woda w kąpieliskach w Parku Zakrzówek na dany moment pozostawia wiele do życzenia. Choć baseny nie są jeszcze oficjalnie otwarte, to wizualnie nie budzą miłych emocji. Jednak mieszkańcy Krakowa wciąż chętnie odwiedzają to miejsce i nie wydaje się, aby ta kwestia bardzo im przeszkadzała.