Muszyna - polskie uzdrowisko idealne na weekend . Przyroda na wyciągnięcie ręki, ruiny zamku, wody mineralne czy zajmujące 1,2 ha ogrody biblijne - to tylko kilka powodów, dla których warto odwiedzić Muszynę. To niewielka miejscowość w Dolinie Popradu, otoczona górami Beskidu Sądeckiego i zarazem jedno z najpopularniejszych miejsc w Małopolsce.

- Największą popularnością cieszą się: ogrody sensoryczne, miłości, tematyczne, ogrody biblijne, ogrody żywe, zamek, ścieżki rowerowe, wieża widokowa na Malniku, Rynek, spływ raftingowy, Czarna Młaka i mofeta. Rekordy popularności bije Rodzinny Park Rekreacji na Zazamczu . Oblegane są punkty gastronomiczne. Turystów spotkać można także na szlakach turystycznych. Cieszyć się należy, że aktywnością gospodarczą zaczynają się też wykazywać mieszkańcy, którzy poprzez swoje działania zwiększają liczbę atrakcji oferowanych turystom. Muszyna to jest to - podkreślił Golba.

Ogrody są czynne od maja do października, od wtorku do niedzieli w godz. 10-18.

Muszyna jest też mekką dla fanów aktywnego wypoczynku. To świetna baza wypadowa do pieszych i rowerowych wycieczek. Jedną z ciekawszych tras jest Turystyczna Pętla Muszyńska, oznaczona kolorem czerwonym. Wzdłuż potoku Szczawniczek, nieopodal ruin zamku znajduje się Park Zdrojowy Baszta, w którym można skorzystać z siłowni "pod chmurką". Na spacery poleca się również Park Zdrojowy "Zapopradzie", w którym rozpoczyna się trasa spacerowa prowadząca przez bulwary i prowadząca do Magicznego Ogrodu , w którym znajdują się stawy rekreacyjne.

W Muszynie warto też odwiedzić Ogrody Sensoryczne, które zostały zaprojektowane tak, by oddziaływać na wszystkie zmysły. Jednym z miejsc, które trzeba umieścić na liście "do odwiedzenia" są górujące nad Muszyną ruiny XIV-wiecznego zamku. Obiekt można zwiedzać codziennie, od maja do sierpnia w godz. 10-18, od września do października w godz. 10-17, a w listopadzie od 10 do 16.