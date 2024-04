Kraina Wygasłych Wulkanów leży w obrębie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Rozciąga się na terenach między Złotoryją a Jelenią Górą. Jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych obszarów Polski pod względem tektonicznym i geologicznym. 27 marca wyjątkowe miejsce w Polsce zostało wpisane na listę Światowych Geoparków UNESCO.



Jak podkreślają eksperci, jest to ogromne wyróżnienie dla regionu. Karol Wiak z Nocowanie.pl w rozmowie z WP przyznał, że Kraina Wygasłych Wulkanów wraz z jej unikalnym krajobrazem, bogatą historią geologiczną oraz kulturowym dziedzictwem, jest idealnym miejscem na edukacyjne oraz przygodowe wyprawy dla osób w każdym wieku. Według eksperta wpis na listę Geoparków UNESCO podkreśla międzynarodowe znaczenie tego obszaru, a także jego unikalne wartości przyrodnicze.



"Kraina Wygasłych Wulkanów to - jak sama nazwa wskazuje - przede wszystkim dawne wulkany, a tak właściwie zachowane w różnym stopniu pozostałości aktywności wulkanicznej: skały i minerały, ale również formy terenu - powiedziała w rozmowie z PAP dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.