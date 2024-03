Cisza, spokój i brak tłumów. Góry Słonne nieodkrytym skarbem Polski

Na terenie Polski znajdziemy trzy łańcuchy górskie: Góry Świętokrzyskie, Sudety oraz Karpaty. Składają się one z 46 pasm górskich, takich jak uwielbiane przez turystów Tatry, Karkonosze czy też Bieszczady. Jednakże polskie góry mają nam znacznie więcej do zaoferowania.

Istnieją bowiem pasma, o których często milczą nawet ci, którzy regularnie eksplorują górskie szlaki. Takim nieodkrytym skarbem są Góry Słonne, będące unikalnym obszarem Podkarpacia.



Góry Słonne położone są w Karpatach Wschodnich, rozciągają się na wschód od doliny Sanu, zajmując obszar północny od Leska aż po Olszanicę. Wchodzą w skład Gór Sanocko-Turczańskich, które, podobnie jak Bieszczady, stanowią część Beskidów Lesistych.

Malownicze Góry Słonne porośnięte gęstymi lasami oferują nam ciszę i spokój Albin Marciniak/East News East News

Z czego słyną Góry Słonne? Najdłuższe serpentyny drogowe dostarczą niesamowitych wrażeń

Góry Słonne skrywają dość nietypową atrakcję, która cieszy się szczególną popularnością wśród motocyklistów i kolarzy. Są to najdłuższe serpentyny drogowe, tworzące jednocześnie jedną z najbardziej krętych dróg w Polsce. Miejsce to przyciąga nie tylko miłośników motoryzacji i kolarstwa, ale także pasjonatów fotografii, którzy wraz z rosnącym zainteresowaniem dronami, coraz chętniej odkrywają urodę tych gór.



Najbardziej krętą trasę można znaleźć na drodze krajowej nr 28, prowadzącej z Sanoka do Przemyśla, pomiędzy miejscowościami Wujskie i Tyrawa Wołoska. To właśnie w Wujskiem corocznie w czerwcu rozpoczyna się Bieszczadzki Wyścig Górski na trasie Wujskie - szczyt Gór Słonnych. Zaliczany jest on jako runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.



Jednakże Góry Słonne oferują znacznie więcej niż tylko malownicze i ekscytujące trasy samochodowe.

Kręty fragment drogi krajowej nr 28 od lat wzbudza zainteresowanie fotografów 123RF/PICSEL

Góry Słonne - atrakcje i zabytki. Oto co warto zobaczyć?

Liczne atrakcje w okolicy sprawiają, że urlop w Górach Słonnych to doskonała okazja do połączenia wypoczynku na łonie natury z odkrywaniem bogatej historii i kultury regionu.

Najpopularniejszym miastem w okolicy jest Sanok, będący bramą do Gór Słonnych. Słynie on z Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego, w którym możemy podziwiać tradycyjną architekturę wiejską z różnych zakątków Polski. Jest to idealne miejsce na wycieczkę z całą rodziną.



Jednym z ciekawszych miejsc w Górach Słonnych jest Rezerwat Góra Sobień, gdzie we wsi Manasterzec, możemy zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku. Budowla uległa zniszczeniu najprawdopodobniej pod koniec XV lub na początku XVI wieku i od tamtego czasu nie została odbudowana. Z kolei w niedaleko położonym Zagórzu turyści mogą zobaczyć tajemnicze ruiny klasztoru Karmelitów Bosych.



W okolicy warto także odwiedzić: Mrzygłód z jego drewnianą zabudową, Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe w Uhercach Mineralnych oraz cerkwie drewniane w Hołuczkowie i Tyrawie Solnej.



Turyści odwiedzający Góry Słonne mogą również korzystać z różnorodnych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych, które pozwalają odkryć piękno i różnorodność tych górskich terenów.

Odwiedzając Sanok warto zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego Albin Marciniak/East News East News

Malownicze szlaki trekkingowe i drogowe. Zapewniają piękne widoki i masę atrakcji

Na turystów odwiedzających Góry Słonne czekają malownicze szlaki trekkingowe i drogowe. Jedną z najpopularniejszych tras jest czerwony szlak prowadzący z Sanoka do Przemyśla. Wiedzie on przez kolejne szczyty pasma, jakimi są Słonna (639 m n.p.m), czy też Przysłup (658 m n.p.m).



Inną chętnie wybieraną przez turystów trasą jest szlak żółty prowadzący z Sanoka do słynnych pomników przyrody, czyli Orlego Kamienia (518 m n.p.m). Stamtąd możemy udać się do Orlich Skał, gdzie mieści się taras widokowy, z którego obejrzymy dolinę Sanu oraz pobliski Sanok.



Miłośnicy architektury, a także sztuki i kultury ludowej, będąc w okolicy, mogą wybrać się na wycieczkę drogowym Szlakiem Architektury Drewnianej, a dokładniej trasą sanocko-dynowską. Odwiedzając miejscowości takie jak Sanok, Mrzygłód, Hłomcza, Czerteż, Ulucz czy Hołuczków możemy obejrzeć drewniane cerkwie, a także zabytkowe kościoły wraz z piękną zabudową wiejską.

