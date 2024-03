Kalendarzowa wiosna zawitała już do Polski, a prognozy wskazują, że również pogoda podczas Wielkanocy jak i po niej będzie dopasowana do oficjalnej pory roku. To sprawia, że wiele z nas poszukuje miejsc idealnych na jednodniowe lub weekendowe wypady . Jednym z nich, z pewnością wartym odwiedzenia, jest Arboretum Leśne.

Tuż po świętach wielkanocnych, we wtorek 2 kwietnia Arboretum Leśne otwiera się ponownie po zimowej przerwie. Czynne będzie we wszystkie dni w tygodniu, również w niedziele i święta, od 9:00 do 17:00. Z kolei od poniedziałku do soboty, w tych samych godzinach, będzie można także zakupić rośliny.