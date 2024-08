"Polski Dubaj" będzie miał nową atrakcję. Odwiedzający będą zachwyceni

"Polski Dubaj" to potoczna nazwa na sztuczną plażę, która powstała w Jarosławcu - niewielkiej miejscowości, która położona jest nad Morzem Bałtyckim na Wybrzeżu Słowińskim. Obecnie miasteczko liczy około 400 mieszkańców. Chociaż mogłoby się wydawać, że nie ma tam za wiele do roboty, jest to jeden z najliczniej odwiedzanych nadmorskich kurortów w Polsce, a największą popularnością cieszy się sztuczna plaża, która jest jednym z najcieplejszych i najczystszych kąpieliskach w Polsce.