Polski Manchester zachwycił zagranicznych turystów. Alternatywa dla Karkowa i Warszawy

Zagraniczni turyści odwiedzający Polskę najchętniej wybierają Kraków, Warszawę oraz Gdańsk, jednak coraz więcej podróżników poszukuje mniej oczywistych kierunków. Jednym z nich jest Łódź - miasto o niezwykłej historii i unikalnym klimacie, które zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Brytyjska dziennikarka Tamara Hinson w swoim artykule w "The Independent" określiła Łódź mianem "polskiego Manchesteru", podkreślając jej postindustrialny charakter oraz bogatą ofertę kulturalną. Co sprawia, że warto odwiedzić właśnie to miasto?