Spis treści: 01 Polacy chętniej spędzają wakacje w kraju

02 "Polskie Malediwy" - Park Gródek w Jaworznie

03 "Polska Chorwacja" nad Jeziorem Solińskim

04 "Polski Dubaj" nad Bałtykiem. Największa sztuczna plaża w Europie

Polacy chętniej spędzają wakacje w kraju

Według badania Polskiej Organizacji Turystycznej, dotyczącego planów wyjazdowych Polaków w sezonie wakacyjnym 2023 (24 czerwca - 30 września) większość z nas decyduje się na spędzenie urlopu w kraju.

Nieco ponad sześciu na dziesięciu Polaków swój główny - najdłuższy lub najważniejszy wyjazd wakacyjny spędzi w kraju, a niemal trzech na dziesięciu za granicą czytamy w raporcie.

Wygoda, szybki i łatwy dojazd, większa niezależność, brak stresu związanego z wymianą waluty czy też nieznajomością języka. To tylko kilka z powodów, dla których wakacje wolimy spędzać w Polsce. Kolejnym jest fakt, że Polska jest po prostu piękna i ma wiele do zaoferowania. Okazuje się, że na mapie naszego kraju znajdziemy wiele miejsc, które dorównują zagranicznym kurortom!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nietypowe pomysły na wakacje. Ile zapłacimy? Interia.tv

Zobacz również: Kąpiel z widokiem na góry. Polskie "Jezioro Como" w Sudetach to raj dla wczasowiczów

"Polskie Malediwy" - Park Gródek w Jaworznie

To wyjątkowe miejsce na mapie Polski określane jest jako "Polskie Malediwy", a także "Śląska Chorwacja". Park Gródek w Jaworznie skrywa niebywałą atrakcję, która przyciąga turystów z całej Polski. Przyjeżdżający mogą poczuć się tam jak na rajskiej wyspie! Wszystko dzięki malowniczej trasie turystycznej, która prowadzi krętą, drewnianą kładką ponad taflą lazurowej wody Stawu Wydra. Wybudowane na szlaku drewniane altanki, które unoszą się ponad powierzchnią wody, budzą skojarzenia z egzotycznymi wyspami.

Co roku w to miejsce przybywa coraz więcej turystów. Dobrze rozbudowana infrastruktura, w tym kilometry ścieżek spacerowych, sprawiają, że w Parku Gródek możemy spędzić beztrosko cały dzień. Kompleks możemy podziwiać z różnych miejsc, jednak najbardziej spektakularny krajobraz zobaczymy z niewielkiego wzgórza, na które dotrzemy, przechodząc przez teren arboretum, a następnie mijając bacówkę. Niekiedy możemy spotkać w jej pobliżu pasące się owce. Kompleks Park Gródek podziwiany z góry robi niemałe wrażenie.

Jaworzno oddalone jest zaledwie 30 kilometrów od Katowic i 60 kilometrów od Krakowa. Na miejscu na turystów czeka bezpłatny parking. Za wstęp do Parku Gródek nie musimy płacić. Na jego terenie funkcjonuje kilka punktów gastronomicznych. To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, a także osób, które pragną odetchnąć świeżym powietrzem i spędzić czas na łonie natury. Mimo że lazurowa woda jest bardzo kusząca, kąpiele w Stawie Wydra są zakazane.

Zdjęcie Drewniana kładka w Parku Gródek czasami znajduje się nad, a czasami i pod wodą / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Polskie Malediwy lub Śląska Chorwacja to hit wśród Polaków!

"Polska Chorwacja" nad Jeziorem Solińskim

Okrzyknięty mianem "Polskiej Chorwacji" Polańczyk to jeden z najpiękniejszych polskich kurortów. Znajduje się on na zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego, które jest jedną z najpopularniejszych atrakcji Bieszczad.

Jezioro Solińskie to zbiornik retencyjny, którego budowę rozpoczęto w 1960 roku. Jego uruchomienie miało miejsce osiem lat później. Miejsce to od lat przyciągało turystów, którzy udawali się tam na wypoczynek w Polańczyku. Miejscowość ta w 1999 roku otrzymała status uzdrowiska. Obecnie miejsce to przyciąga turystów z całej Polski. Przyjeżdżają tam rodziny z dziećmi, seniorzy, a także miłośnicy sportów wodnych.

Zdjęcie Jezioro Solińskie zachwyca widokami / Waldek Sosnowski / Agencja FORUM

Na miłośników plażowania i kąpieli wodnych w Polańczyku czeka piękna turkusowa woda, a także piaszczysta plaża. Zielone wysepki i zatoczki, które możemy podziwiać na horyzoncie, do złudzenia przypominają krajobraz, z którego słyną najpiękniejsze bałkańskie kurorty. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na zdradliwą linię brzegową w Jeziorze Solińskim nie wolno kąpać się poza wyznaczonymi miejscami.

Malownicze Jezioro Solińskie możemy również podziwiać z lotu ptaka. Uruchomiono tam nowoczesny ośrodek z kolejką linową, której trasa została wytyczona bezpośrednio nad zalewem. Wynosi ona 1,5 kilometra, a widoki, które możemy z niej zobaczyć, napawają zachwytem.

Zdjęcie Jezioro Solińskie to jedno z największych w Polsce sztucznie utworzonych zbiorników wodnych / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Z dala od gwaru Mrągowa i Mikołajek. Maleńka wieś podbiła serca turystów

"Polski Dubaj" nad Bałtykiem. Największa sztuczna plaża w Europie

Niebywałych miejsc, które przypominają zagraniczne kurorty, możemy szukać także nad Bałtykiem. Okazuje się, że wcale nie musimy lecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby poczuć się jak w Dubaju. Wystarczy, że odwiedzimy urokliwą wieś na Wybrzeżu Słowińskim, która słynie z największej sztucznej plaży nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie! Powstała ona z inicjatywy Urzędu Morskiego w Słupsku, a łączny koszt inwestycji wyniósł około 170 milionów złotych. Morze w Jarosławcu jest doskonałym miejscem do kąpieli. Woda jest tam dość płytka, ciepła, a także czysta. Wszystko dzięki ograniczeniu przepływu wody morskiej i zamknięciu jej w "basenach".

Zdjęcie Sztuczna plaża w Jarosławcu to rekord na europejską skalę / Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Jarosławiec, mimo niewielkich rozmiarów ma wiele do zaoferowania. Jedną z najpopularniejszych atrakcji jest latarnia morska, która mierzy 33 metry wysokości. Została ona wybudowana z czerwonej glazurowanej cegły. Innym miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Bursztynu, w którym znajdziemy ponad 1500 eksponatów. Sztuczna plaża w Jarosławcu przyniosła w ostatnich latach tej miejscowości dużą popularność, co doprowadziło do dynamicznego rozbudowania infrastruktury turystycznej. Baza noclegowa tego nadmorskiego kurortu jest szacowana na około 30 tysięcy osób.

Turystów przyjeżdżających do Jarosławca zachwyca również klif, którego długość wynosi około 2 kilometry. W niektórych punktach jego wysokość osiąga nawet 24 metry. To największy taki klif na środkowym wybrzeżu. Jego strome brzegi porastają drzewa, a w szczególności sosna czarna. Wzdłuż klifu znajdziemy wiele punktów widokowych, z których możemy podziwiać piękny bałtycki krajobraz.