Wojnowo założyli rosyjscy starowiercy uciekający przed prześladowaniami w prawosławnej Rosji. Powstała tu najpierw wieś, potem klasztor i cerkiew, które dziś można zwiedzać

Obok śladów historii turystów zachwyca tu przyroda - malownicza rzeka Krutynia, jezioro Duś i głazy narzutowe pozostałe po lodowcu

Wojnowo - wieś uciekinierów

Wojnowo powstało w 1830 roku. Wtedy w Kościele prawosławnym doszło do reform, których nie akceptowali starowiercy. Zaczęli uciekać przed prześladowaniami ze strony prawosławnych - jednym z takich miejsc stało się Mazury , wtedy pruskie.

Starowiercy, mimo pruskiej nazwy Eckertsdorff nazwali wieś Wejnowem. Była to nazwa wsi rosyjskiej, z której pochodził założyciel Wojnowa, Sidor Borysow. Staroobrzędowcy najpierw pobudowali tu chaty, z czasem powstały też ich świątynie i klasztor. Klasztor początkowo był męski, z czasem przekształcił się w żeński. Jednocześnie obok nich zaczęli osiedlać się Mazurzy, których ślady pozostały tu do dziś, a którzy żyli w wielkiej symbiozie ze starowiercami.

Zdjęcie Brama do klasztoru starowierców w Wojnowie / Jerzy Pawleta / Agencja FORUM

Wśród starowierców również dochodziło do rozłamów, ich społeczność zaczęła się wykruszać. Ostatnia mniszka tego obrzędu zmarła w 2006 roku. Przed śmiercią przekazała klasztor zaprzyjaźnionej rodzinie Ludwikowskich, która zrobiła z niego muzeum.

Wojnowo to dziś 87 domów zamieszkiwanych przez 230 mieszkańców. Oprócz rolnictwa miejscowi w sezonie letnim zajmują się też agroturystyką i szeroko pojętymi usługami turystycznymi.

Jezioro Duś z widokiem na klasztor

Wojnowo leży nad małym, ale malowniczym jeziorem Duś, które jest połączone z rzeką Krutynią. Prowadzi tamtędy szlak kajakowy połączony z tą rzeką. Najlepszy dostęp do jeziora jest od strony klasztoru w Wojnowie, tam też są najlepsze stanowiska do łowienia ryb, pełne pomostów.

Zdjęcie Widok na jezioro Duś od strony klasztoru starowierców w Wojnowie / Jerzy Pawleta / Agencja FORUM

Na akwen można wypłynąć łodzią, by podziwiać klasztor od strony jeziora lub by powędkować. Można się tu kąpać, choć kąpieliska są dzikie. Atrakcją jeziora Duś są pływające wyspy, które powstają z nagromadzonej na powierzchni roślinności.

Klasztor w Wojnowie - i to niejeden

Mówiąc "klasztor w Wojnowie" większość ma na myśli klasztor staroobrzędowców, położony bezpośrednio nad jeziorem Duś. Dziś stanowi on muzeum, w którym można podziwiać zabudowania monastyru. Należą do nich dom zakonny, zabudowania folwarczne oraz molennę staroobrzędową. W niej znajdują się bezcenne ikony, księgi i srebrny żyrandol. Ufundował go Rosjanin z prośbą o modlitwę. Żyrandol ma 32 świeczniki, bo tyle lat miała żona darczyńcy, kiedy zmarła. Wstęp do muzeum klasztoru starowierców to 10 zł od osoby, dzieci do lat 12 nie płacą. Cena jest niższa dla grup zorganizowanych.

Zdjęcie Wojnowo. Cerkiew prawosławna przy klasztorze żeńskim / Andrzej Sidor / Agencja FORUM

W Wojnowie jest też wciąż działający klasztor prawosławny pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Bożej. Obejmuje on klasztorne zabudowania oraz drewnianą, zabytkową cerkiew. Zabudowań klasztornych nie można zwiedzać, ale siostry je zamieszkujące chętnie pokażą turystom cerkiew. Wiąże się to z symboliczną opłatą na rzecz utrzymania budynków.

Inne atrakcje w Wojnowie

Wieś położona jest w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego , więc pięknych widoków jest tu bez liku. Oprócz wymienionych atrakcji, w Wojnowie warto zobaczyć:

cmentarz starowierców - położony tuż obok klasztoru, na którym jest około 40 mogił sióstr zamieszkujących pobliski monastyr. Na niektórych krzyżach cmentarnych wciąż można odczytać imiona i nazwiska zakonnic pisane w języku polskim i starocerkiewnosłowiańskim;

- położony tuż obok klasztoru, na którym jest około 40 mogił sióstr zamieszkujących pobliski monastyr. Na niektórych krzyżach cmentarnych wciąż można odczytać imiona i nazwiska zakonnic pisane w języku polskim i starocerkiewnosłowiańskim; neogotycką molennę z 1923 roku , postawioną na miejscu świątyni wcześniej spalonej. Choć korzystali z niej starowiercy, jej wygląd przypomina pruskie kościoły, jest wpisana do rejestru zabytków;

, postawioną na miejscu świątyni wcześniej spalonej. Choć korzystali z niej starowiercy, jej wygląd przypomina pruskie kościoły, jest wpisana do rejestru zabytków; drewniane mazurskie chałupy pochodzące z XIX i początków XX wieku;

pochodzące z XIX i początków XX wieku; skupisko głazów narzutowych liczące ok. 8 tys. Sztuk. Są pozostałością po lodowcu, największy z nich ma 10 m średnicy.

Zdjęcie Wojnowski Festiwal Fotografii przed mazurską chatą. / Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Wojnowo od siedmiu lat staje się przystanią fotografii najwyższych lotów. Co roku organizowany jest tu Wojnowski Festiwal Fotografii. Dzieła mistrzów aparatu są wtedy eksponowane bezpośrednio na płotach i zabudowaniach wsi.

Wojnowo - noclegi

W Wojnowie można wybierać spośród różnego rodzaju noclegów. Można skorzystać z kempingu, kwater agroturystycznych, pokoi w pensjonatach, z hoteli lub z całych willi. Ceny mają naprawdę duży rozstrzał - od 35 do 1000 zł za osobę za noc.

Zdjęcie Rzeka Krutynia we wsi Wojnowo. Spływ kajakowy / PIOTR PLACZKOWSKI/REPORTER / East News

Wojnowo to mała wioska, ale w pobliżu niej znajduje się kilka innych ośrodków. Jeśli więc nie znajdziesz noclegu w samym Wojnowie, miejscowi chętnie przekierują cię do zaprzyjaźnionych adresów w miejscowościach Krutyń, Ukta, Zameczek. Wszystkie one położone są w promieniu 4 km od Wojnowa.

