Miejsce w Polsce, które przypomina bajkową Narnię

W Polsce istnieją 23 Parki Narodowe, a jednym z nich jest Słowiński Park Narodowy o powierzchni 327,44 km². To miejsce zachwyci miłośników przyrody i pozwoli odpocząć zmysłom tych, którzy na co dzień mieszkają w mieście.

Ten rozległy teren mieści w sobie tyle wspaniałości, że nie sposób zobaczyć ich w jeden dzień. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajdują się cztery jeziora: Łebsko, które mierzy aż 7,1 tys. Ha, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe.

Zdjęcie Słowiński Park Narodowy to nie tylko śpiewające wydmy, ale też piękne plaże i lasy / Karolina Iwaniuk / Archiwum autora

Cały teren wypełniony jest prócz tego bagnami, łąkami, drogocennymi torfowiskami, borami i lasami, ale też czymś, z czego słynie - wydmami.

Słowiński Park Narodowy to także dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez cudowne plaże, na które wiodą lasy i wydmy.

Sam Park został utworzony 1 stycznia 1967 roku i był zajmował znacznie mniejszy teren niż obecnie. W 1977 roku został włączony przez UNESCO do sieci rezerwatów biosfery, a od 2004 roku powiększono jego granice.

Tam gdzie śpiewają wydmy. Wyjątkowe zjawisko w Polsce

Słowiński Park Narodowy odwiedzany jest najczęściej przez turystów ze względu na występowanie na jego terenie wydm. Wydmy same w sobie nie są niczym wyjątkowym, bo występują także w innych miejscach w Polsce, ale te, które znajdują się w Słowińskim Parku Narodowym są... ruchome.

To w tym tkwi ich wyjątkowość. Ruchome wydmy koło Łeby, czyli Wydma Łącka, jest miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Zajmują pas ziemi oddzielający Jezioro Łebsko od Morza Bałtyckiego. Widać to doskonale, stojąc na pomoście widokowym na Jeziorze Łebsko od strony Kluk.

Z daleka jednak wyglądają po prostu jak piaszczysta plaża. Na czym więc polega ich fenomen?

Zdjęcie Fenomen śpiewających wydm przyciąga turystów z całej Polski / Stanisław Bielski/Reporter / Reporter

Na... przemieszczaniu się. Wydma Łącka co roku przemieszcza się na wschód o kilka lub nawet kilkanaście metrów, a wszystko to za sprawą wiatru, jaki tam powiewa. Zachodni wiatr pcha piasek z zachodu na wschód każdego roku, a co za tym idzie - wydmy zasypują coraz bardziej jeden z brzegów Jeziora Łebsko, którego powierzchnia przez to się zmniejsza.

Niezwykłość wydm na terenie Słowińskiego Parku Narodowego nie kończy się tylko na ich poruszaniu się, ale też na śpiewaniu. Tak, na śpiewaniu.

Wydmy podczas przemieszczania się wydają specyficzny dźwięk, przez wielu nazywany "śpiewaniem". Jest to wynik wibracji i rezonansu wywoływanych przez wyjątkową strukturę piasku w połączeniu z wiejącym wiatrem.

Taki dźwięk wydawany przez piasek można usłyszeć na Wydmie Łąckiej najczęściej zimą, a przypomina on gwizdanie, pisk, ale czasem i jęki, czy krzyki, co jest dla niektórych dość upiorne w odbiorze.

Słowiński Park Narodowy to nie tylko wydmy. Zanurz się w zieleni i morzu

Zdjęcie Piękna plaża w Czołpinie położona jest za lasem, który w połowie pochłonęło morze / Karolina Iwaniuk / Archiwum autora

Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym to niewątpliwie główna atrakcja tego miejsca i powód, dla którego ciągną tu turyści z całej Polski.

Jednak Słowiński Park Narodowy oferuje coś więcej. Na jego terenie znajdziemy skansen w Klukach, w którym można zobaczyć, jak żyli Słowińcy, czyli historyczna grupa etnograficzna, będąca w istocie odłamem ludności kaszubskiej, a dziś już nieistniejąca.

Można także odwiedzić Jezioro Łebsko w pobliżu Kluk. Prowadzi do niego ze wsi malownicza droga zwieńczona pomostem widokowym na drugi brzeg jeziora i na... wydmy.

Słowiński Park Narodowy to także Czołpino i jego okolice. To właśnie tutaj znajduje się piękna, długa i szeroka plaża, do której z parkingu wiedzie magiczny las, a wejście w niego jest istną kąpielą dla duszy.

Zdjęcie Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się m.in. Jezioro Łebsko / Karolina Iwaniuk / Archiwum autora

Linia brzegowa na plaży w Czołpinie jest niezwykle łagodna, a płytka woda ciągnie się jeszcze długo w głąb morza. Nadaje się więc idealnie na wypoczynek dla rodzin z dziećmi.

To też jego pewna część została zabrana przez morze i tak czołpinowską plażą możemy dojść do miejsca, którym jest zatopiony las koło Czołpina. Zatopiony Las to pozostałość po puszczy bukowo-dębowej, jaka rosła w okolicach Czołpina około 3 tysiące lat temu.

Dziś po puszczy zostały tylko pojedyncze konary wystające z plaży i stały się one atrakcją turystyczną, tworząc nieco surrealistyczny krajobraz.

Zdjęcie Słowiński Park Narodowy to także edukacja. Pracownicy tego miejsca stawiają na naukę o otaczającej nas naturze i na ochronę zwierząt oraz roślin występujących na terenie Parku. / Karolina Iwaniuk / Archiwum autora