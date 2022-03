Pierwsza trójka! Turyści powinni rozważyć te kierunki

Aby przygotować to zestawienie, analitycy z Uswitch przeliczyli ile muzeów, teatrów, zabytków i tras wycieczek kulturalnych przypada na 100 tys. mieszkańców danego miasta. Następnie wyłonili te, które mogą poszczycić się najbogatszą ofertą kulturalną. Najlepiej pod tym względem prezentuje się Praga. Według analiz stolica Czech ma 15 atrakcji kulturalnych na 100 tys. mieszkańców! Obok tych znanych, jak Most Karola, Brama Prochowa, Muzeum Narodowe czy Muzeum Techniki, głodni wiedzy turyści mogą skierować swoje kroki do Muzeum Zmysłów lub Muzeum Maszyn Erotycznych.

Zdjęcie Most Karola w Pradze / MICHAL CIZEK / AFP

Na drugim miejscu znalazł się Amsterdam. Wbrew stereotypom to miasto kusi nie tylko coffee shopami i dzielnicą Czerwonych Latarni. Zliczając bogatą ofertę kulturalną Amsterdamu, okazało się, że na 100 tys. mieszkańców przypada aż osiem muzeów. Do tego dochodzą ciekawe miejsca, jak Plac Dam i Dzielnica Żydowska czy słynne kanały, które można podziwiać z pokładu statku. A oprócz znanych placówek jak Rijksmuseum czy Muzeum Van Gogha warto też zajrzeć do Muzeum Biblii czy cieszącego się dużym zainteresowaniem Domu Anny Frank.

Zdjęcie W Amsterdamie każdy turysta znajdzie coś dla siebie / 123RF/PICSEL

Trzecie miejsce zajął Dublin. Myli się ten, kto uważa, że największą atrakcją stolicy Irlandii jest piwo, choć lubiących mocne trunki turystów z pewnością oczaruje Muzeum Browaru Guinness oraz Muzeum Whiskey. Poza tym warto zapoznać się z ofertą Muzeum Pisarzy, na uwagę zasługuje folkowe National Leprechaun Museum czy muzeum poświęcone drukarstwu. Na liście kulturalnych atrakcji Dublina są też Katedra Św. Patryka i Katedra Kościoła Chrystusowego.

Zdjęcie Dublin to stolica Irlandii. Twórcy rankingu docenili to miasto / 123RF/PICSEL

Polska poza podium. To miasto zostało jednak wyróżnione!

Tuż poza podium znalazł się Rzym, który kusi nie tylko pozostałościami po czasach cezarów, a na piątym miejscu uplasowało się Monachium. Pozostałe lokaty w pierwszej dziesiątce zajęły kolejno Kopenhaga, Budapeszt, ex aequo Londyn i Berlin oraz Mediolan. W rankingu nie zabrakło polskiego akcentu - na 14. pozycji znalazła się Warszawa. Stolica Polski wyprzedziła w tym zestawieniu m.in. Paryż.

Zdjęcie Warszawa bardziej atrakcyjna od Paryża? Okazuje się, że tak! / 123RF/PICSEL

***

