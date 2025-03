Przynoszą je w reklamówkach na szczyt. Turyści ignorują zakaz w Tatrach

Czy miłość do czworonoga może przysłonić zdrowy rozsądek? Choć w Tatrach obowiązuje zakaz wprowadzania psów, wielu turystów nie zamierza się do niego stosować. Przynoszenie pupili w plecakach czy nosidłach to już niemal codzienność. Dlaczego to poważny problem i jakie konsekwencje może mieć dla przyrody?