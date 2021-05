​Sky Dome na Santorini to nowa atrakcja dla wymagających turystów

Noc pod rozgwieżdżonym niebem, możliwość podziwiania niezwykłych wschodów i zachodów słońca połączone z wylegiwaniem się w łóżku - na taką niezwykłą atrakcję mogą liczyć odwiedzający Santorini. Tam bowiem na wysokości ponad 600 metrów umieszczono Sky Dome - przeszkloną kopułę wyposażoną w łóżko, system nagłośnienia, oświetlenie Led, którym można dowolnie sterować, dostosowując jego intensywność i kolor do nastroju. Należący do butikowego ośrodka Santorini Sky punkt widokowy to najnowsza atrakcja na wyspie, która już budzi spore zainteresowanie.

Całe doświadczenie można wzbogacić o pyszną, trzydaniową kolacją serwowaną przez jedną z najlepszych restauracji na wyspie, Agaze, oraz lampkę lokalnego wina, co czyni z tego niecodziennego punktu widokowego idealne miejsce na romantyczną randkę albo oświadczyny. Możliwość skorzystania z niego mają nie tylko goście ośrodka, jednak dla tych przygotowano nie tylko zniżkę na wynajem Sky Dome, ale również stworzono możliwość noclegu w kopule. Pozostali mogą wynająć ją na dwie godziny lub cały dzień.

Chociaż Sky Dome jest nowością na wyspie, ośrodek Santorini Sky otrzymał już specjalne prośby o rezerwację tego miejsca na urodzinowe niespodzianki czy sesje zdjęciowe. Ceny pakietów Sky Dome zaczynają się od około 100 euro za parę. Goście ośrodka otrzymują zniżkę w wysokości około 25 euro.

Jeśli ktoś planuje w tym roku odwiedzić tę niezwykle urokliwą grecką wyspę powinien skorzystać z tego niezwykłego punktu widokowego, bowiem jest to inicjatywa przewidziana jedynie na rok 2021.