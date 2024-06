Historie i legendy o najsłynniejszym uzdrowisku na Słowacji

Pieszczany nazywane są Wyspą Uzdrowiskową. Znajduje się tam 6 różnej kategorii hoteli SPA Ensana. Dzięki temu skorzystać z nich mogą osoby o wszelakim budżecie. To również największe SPA na Słowacji, które swoją sławę zdobyło ze względu na uzdrawiającą moc siarkowego błota i termalnej wody mineralnej.

Słowacja to świetne miejsce do wypoczynku dla seniorów ensana materiał zewnętrzny

Pieszczany mają długą historię, a pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1113 roku. Natomiast o tamtejszych źródłach leczniczych pisano już w 1549 roku, a korzystano z nich prawdopodobnie już w średniowieczu. Pierwsze łaźnie powstały w 1778 roku, jednak 35 lat później zostały uszkodzone przez powodzie. Odbudowano je dopiero po 7 latach, a uzdrowiskową działalność rozpoczęto w 1830 roku. W 1889 roku uzdrowisko zostało wydzierżawione rodzinie Winterów, dzięki czemu zyskało na popularności i było odwiedzane przez znane osobistości oraz artystów.

Co ciekawe w uzdrowisku znajdziemy obrazki mężczyzny, który łamie kule na pół, a związana z tym jest miejsca legenda. Ivona Hrdinova z Uzdrowisko Pieszczany opowiada Interii, że niegdyś mężczyzna przyszedł tu o kulach, a wrócił o własnych siłach.

Mówi się także, że kiedyś ktoś zranił się w nogę i wyleczył ją strumień. Tak odkryto, że woda ma właściwości lecznicze. dodaje Ivona Hrdinova

Człowiek łamiący kule Karolina Burda INTERIA.PL

Właściwości pieszczańskich uzdrowisk. Skąd się bierze woda mineralna i błoto?

Uzdrowisko Pieszczany jest bardzo funkcjonalne i mogą odwiedzić je nie tylko goście hotelowi, ale również przyjezdni, którzy nocują w innych obiektach. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić. Natomiast goście obiektu mogą dostać się do uzdrowiska, nie wychodząc z budynku. W szczycie sezonu (od czerwca do września) hotel ma pełne obłożenie - 1200 osób, a uzdrowisko wykonuje wtedy aż 4 tysiące zabiegów dziennie. Usługi dedykowane są dla mężczyzn i kobiet, tylko niektóre z nich są łączone.

Ogródek w Thermia Palace Karolina Burda INTERIA.PL

Każda osoba chcąca skorzystać z tamtejszych zabiegów, musi zgłosić się do recepcji. Następnie przejść przez kontrolę u pielęgniarki, a potem u lekarza, który sporządza harmonogram zabiegów. Wszyscy pacjenci podczas swojego pobytu mają kontakt z wodą termalną w różnych formach, od kąpieli, aż po spożywanie. Warto pamiętać jednak, że picie zdrowotnej wody możliwe jest tylko w określonych ilościach, gdyż jej nadmiar może źle wpływać na procesy trawienne.

Źródła termalne w Pieszczanach dostarczają leczniczej wody o temperaturze 70 stopni Celsjusza, która zawiera różnorodne minerały, a także siarkę i siarkowodór. Zarówno wodę, jak i błoto wykorzystuje się do leczniczych zabiegów. Woda wypływa z głębokości ponad 2000 metrów pod ziemią, a błoto leżakuje w niej przez cały rok, aby mogło być wykorzystane do zabiegów. Leczenie opiera się na indywidualnych zaleceniach lekarzy. Na miejscu dostępne jest 60 rodzajów zabiegów, między innymi fizjoterapia, balneoterapia, okłady borowinowe czy kinezyterapia.

W tym miejscu leżakuje błoto Karolina Burda INTERIA.PL

Zabiegi dedykowane są osobom zmagającym się z:

bólami pleców,

reumatoidalnym zapaleniem stawów,

dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego,

artrozą,

rehabilitacją po wypadkach i urazach układu nerwowego,

osteoporozą.

Terapie naturalne w Pieszczanach są szczególnie skuteczne w celu zwiększenia mobilności i łagodzenia bólu fizycznego, czy też napięcia mięśniowego.

Polacy również mogą korzystać z pieszczańskich sanatoriów na NFZ, jednak wymagany jest specjalny dokument. dodaje Hrdinova

Pokój w 3-gwiazdkowym hotelu w Pieszczanach Karolina Burda INTERIA.PL

Uzdrowisko Smrdáky

Uzdrowiska te znane są z borowiny i wody o wysokiej zawartości siarki i minerałów. Podobnie jak w przypadku uzdrowiska w Pieszczanach. Koncentracja składników jest na tyle silna, że tamtejsze źródła muszą być zamykane, gdyż ich nadmiar jest toksyczny dla ludzi. Każdy pacjent chcący skorzystać z zabiegów, musi wcześniej udać się na medyczną konsultację. Lekarz sprawdza stan fizyczny i zdrowie pacjenta oraz dobiera dla niego zabiegi.

Dostosowywana jest na przykład koncentracja siarki do stanu pacjenta i konkretnego schorzenia. tłumaczy lekarka Alina Hrabinova

Sala do odpoczynku po zabiegu w uzdrowisku Smrdaky Karolina Burda INTERIA.PL

Miałam przyjemność skorzystać z tamtejszych zabiegów. W pierwszej kolejności udałam się na okłady borowinowe. Najpierw nałożono mi borowinę na ciało, a konkretne na partie objęte schorzeniem. Następnie zostałam owinięta specjalnym kocem, który utrzymywał temperaturę okładów. Nawet osoby lubiące ciepło mogą pod koniec być wycieńczone. Jednak po zmyciu borowiny, skóra była przyjemna i gładka. Następnie udałam się na specjalną kąpiel w wodzie termalnej z dodatkiem siarki, mimo wysokiej temperatury, było bardzo przyjemnie. Warto pamiętać, że tego typu zabiegi są męczące dla organizmu i potem należy odpocząć. Istotna jest jednak systematyczność, bo jedna sesja nie będzie wystarczająca.

Z zabiegów nie mogą skorzystać osoby, które zmagają się z:

chorobami zakaźnymi,

kliniczną niewydolnością krążenia,

chorobami w ostrej fazie,

obfitymi krwawieniami,

padaczką,

nowotworami złośliwymi,

niestabilną cukrzycą.

Zabiegi w uzdrowisku Smrdáky są równie skuteczne, co w Pieszczanach. Różni je przede wszystkim wystrój, gdyż w Smrdáky odczujemy klimat sanatoryjny, przybliżony do polskich klinik i szpitali. W Pieszczanach możemy spodziewać się bardziej nowoczesnych wnętrz i bardziej rozbudowanego kompleksu.

Okłady borowinowe 123RF/PICSEL

Nie samymi zabiegami seniorzy żyją. Pobliskie atrakcje na Słowacji

W Pieszczanach warto udać się na zwiedzanie miasta, gdyż na każdym kroku dostrzeżemy różnorodne nawiązania do historii miasta, na przykład pomnik mężczyzny łamiącego kule w pół tuż obok mostu kolumnadowego. To bardzo klimatyczna miejscowość, w której znajdują się parki i różnorodne kawiarenki. Jedna z nich mieści się w 5-gwiazdkowym hotelu Thermia Palace. To przede wszystkim dobre miejsca na wyciszenie i wypoczynek.

W Trnawie co roku zmieniana jest tematyka napisu "TRNAVA" Karolina Burda INTERIA.PL

Odwiedzając słowackie uzdrowiska, warto udać się także na przynajmniej jeden dzień do Trnawy. Przyjezdni mogą wybrać się do katedry św. Jana Chrzciciela, 57-metrowej wieży miejskiej z XVI wieku, klimatycznej kawiarni „Synagoga Cafe”, znajdującej się na terenie już niefunkcjonującej Synagogi Status Quo Ante, a także Bazyliki św. Mikołaja. Na smaczny obiad warto zatrzymać się w Restaurant & Pension Patriot. Natomiast na degustację wina można udać się do nowootwartego lokalu Trnavská viecha, który znajduje się w starej wieży.

Przekąski w Trnavská viecha Karolina Burda INTERIA.PL

Oto co warto zobaczyć w Bardejowie. To miejsce, w którym odpoczniesz. Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL