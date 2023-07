Słowacja na wakacje - górska przyroda i wodne szaleństwa

W góry czy nad morze? – to pytanie Polacy zadają sobie w wakacyjnych miesiącach niezwykle często. Przywykliśmy już do korków zarówno na drogach prowadzących na północ, jak i na południe, co roku narzekamy na zatłoczone plaże i górskie szlaki. A gdyby tak ruszyć w miejsce, które łączy w sobie wszystkie zalety wodnych uciech ze spokojem, które daje wędrowanie wśród tatrzańskiej przyrody? Morze przeżyć zapewnia pobliska Słowacja.

Zdjęcie Słowacja - idealny cel podróży nie tylko na weekend / archiwum prywatne