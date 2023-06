Spis treści: 01 Leczenie za granicą na NFZ - jakie są ogólne zasady?

02 Komu przysługuje sanatorium za granicą na NFZ?

03 Gdzie można wyjechać na leczenie? Najpopularniejsze uzdrowiska zagraniczne

04 Jak się starać o sanatorium za granicą na NFZ?

Sanatorium na NFZ, nazywane leczeniem uzdrowiskowym, ma być kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeśli taki rodzaj leczenia jest możliwy do zrealizowania za granicą, NFZ może pacjenta wysłać do sanatorium położonego poza Polską. Zarówno jednak pacjent, jak i miejsce, do którego chce wyjechać, muszą spełniać pewne warunki.

Leczenie za granicą na NFZ - jakie są ogólne zasady?

W ramach dyrektywy transgranicznej pacjent z Polski ma prawo leczyć się za granicą. W ramach UE/EFTA uprawnia go do tego karta EKUZ. Jednak czasem świadczenia, które są bezpłatne w Polsce, w innych krajach są płatne. Za granicą uzyskamy bezpłatną pomoc tylko w takim zakresie, w jakim przysługuje ona obywatelom danego państwa.

Reklama

NFZ na swoich stronach informuje, jakie zasady leczenia panują w poszczególnych krajach UE/EFTA. Karta EKUZ uprawnia do leczenia nieplanowanego i niezbędnego w ramach publicznej służby zdrowia danego państwa.

Zupełnie innymi prawami rządzi się leczenie planowane, a do takiego zalicza się pobyt w sanatorium za granicą na NFZ. Tu trzeba uzyskać zgodę prezesa funduszu. Inaczej też przebiega finansowanie takiego leczenia. Pacjent wykłada pieniądze z własnej kieszeni, a refundację otrzymuje po powrocie i przedstawieniu poniesionych kosztów. Kwota, jaka będzie mu zwrócona, jest taka sama, jak za podobne usługi w Polsce. Można poprosić NFZ przed wyjazdem o jej określenie. Kwoty te są stałe, uzależnione od dni pobytu a określa je rozporządzenie Ministra Zdrowia. Ponieważ ceny za granicą są wyższe niż w Polsce, pacjent musi się liczyć z wyższym wydatkiem.

Zdjęcie Sanatorium za granicą na NFZ to mogą być Karlowe Wary / Jacenty Dedek/Reporter / East News

Komu przysługuje sanatorium za granicą na NFZ?

Sanatorium za granicą na NFZ przysługuje każdej osobie, która otrzymała skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową od lekarza. Różnica jest taka, że na pobyt za granicą musi wyrazić zgodę NFZ. Oceny celowości takiego wyjazdu dokonuje lekarz z ramienia NFZ. Jest to specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej, balneologii lub medycyny fizykalnej. Fundusz bierze też pod uwagę ewentualny brak możliwości takiego leczenia w Polsce lub zbyt długi czas oczekiwania na leczenie w kraju.



Czytaj też: To najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę. Będzie wyższa nawet o 400 zł

Gdzie można wyjechać na leczenie? Najpopularniejsze uzdrowiska zagraniczne

Do sanatorium na NFZ można wyjechać tylko do kraju należącego do UE/EFTA. Miejscowość, do której wyjeżdżamy, musi mieć w danym kraju status uzdrowiska, a sanatorium musi korzystać z naturalnych środków leczniczych. Liczba zabiegów w obiekcie poza granicami Polski musi być taka sama, jak w Polsce, muszą być to co najmniej 54 zabiegi w ramach trzytygodniowego turnusu. Co ważne, po uzyskaniu zgodny NFZ na leczenie za granicą, pacjent sam wybiera sobie sanatorium w wybranym kraju. Oto najpopularniejsze zagraniczne uzdrowiska, do których można wyjechać do sanatorium:



Litwa : Birsztany, Połądze, Druskieniki;

: Birsztany, Połądze, Druskieniki; Niemcy : Bad Elster, Baden-Baden, Wiesbaden;

: Bad Elster, Baden-Baden, Wiesbaden; Czechy : Karlowe wary, Marienbad, Cieplice;

: Karlowe wary, Marienbad, Cieplice; Słowacja: Bardejów-Zdrój, Bojnice, Turczanskie Cieplice;

Mniej popularne kierunki, ale za to korzystniejsze cenowo to Bułgaria, Węgry i Rumunia. Warto też pamiętać, że Rumunia i Bułgaria nie należą do strefy Schengen. Oznacza to tyle, że nie wyjedziemy tam na dowód osobisty, do wyjazdu potrzebny będzie paszport.



Przeczytaj też: Co warto zobaczyć w Bardejowie na Słowacji? Poznaj powody, dla których warto się tam wybrać. "Miejsce, w którym odnajdziesz spokój"

Zdjęcie Ilość zabiegów oferowanych w sanatorium za granicą musi być taka sama jak w Polsce. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Jak się starać o sanatorium za granicą na NFZ?

Wyjazd do sanatorium za granicą na NFZ wymaga trochę więcej starań niż turnusy w Polsce. Jak wygląda wniosek o leczenie poza granicami kraju i jakie dokumenty trzeba zgromadzić? Wyjaśniamy krok po kroku:



uzyskanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania do sanatorium;

złożenie skierowania do NFZ, wraz z prośbą o zgodę na leczenie za granicą oraz o udostępnienie oryginału i wyników badań celem przedstawienia w sanatorium;

po uzyskaniu zgody od NFZ na leczenie za granicą należy wybrać odpowiednie sanatorium, ustalić, na jakich zasadach mają być tłumaczone i dostarczone dokumenty, wybrać termin i jechać.

Przed wyjazdem warto się zorientować w odpowiednim ośrodku, jakie wyniki badań można dodatkowo przetłumaczyć. Pomoże to ustalić odpowiednie rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych. Można też dopytać o niezbędne rzeczy, które należy ze sobą zabrać.

Źródła: nfz.gov.pl

Przeczytaj też: Do sanatorium bez kolejki i opłat. Zasady skierowania na leczenie uzdrowiskowe w 2023 roku