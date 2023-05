Spis treści: 01 Gdzie szukać nietypowych noclegów?

02 Komfortowy glamping. Luksusowe namioty o podwyższonym standardzie

03 Domy historyczne, czyli zamki, pałace i dworki rodem z "Pana Tadeusza"

04 Wypoczynek nad rzeką lub jeziorem? Domy na wodzie

05 Coś dla miłośników wody. Nocowanie na łodzi

Planując urlop, zazwyczaj najpierw wybieramy miejsce, które chcemy odwiedzić, a dopiero później rezerwujemy nocleg. To jednak niejedyny sposób na zaplanowanie wyjątkowego wypoczynku. Jak się okazuje, sam nocleg może być największą atrakcją naszych wczasów. Spanie na łodzi, w przestronnym namiocie w otoczeniu natury, w komnacie starego zamku czy też nowoczesnej kopule sferycznej. Możliwości jest naprawdę wiele i każdy znajdzie coś dla siebie. Oryginalne noclegi to świetna propozycja dla osób, które szukają wrażeń, są otwarte na nowe doświadczenia, a także chcą, aby ich urlop był niezapomniany.

Gdzie szukać nietypowych noclegów?

Ciekawych opcji noclegowych możemy szukać na najróżniejszych serwisach służących do rezerwacji zakwaterowania. Wiele z nich znajdziemy na Bookingu, czyli jednym z najchętniej używanych przez Polaków serwisów. Aby jednak znaleźć nietypowe noclegi, musimy wybrać odpowiednie filtry. Szukając zakwaterowania, w sekcji "rodzaj obiektu" mamy do wyboru najróżniejsze opcje - od tych klasycznych jak apartamenty, hotele, czy domki letniskowe, po nieco bardziej zaskakujące pozycje, m.in.:

luksusowe namioty,

łodzie,

hotele kapsułowe,

gospodarstwa wiejskie.

Podobną możliwość filtrowania, daje nam serwis Airbnb. Na górze strony tuż pod wyszukiwarką, możemy zdecydować jaki rodzaj zakwaterowania nas interesuje poprzez kliknięcie odpowiedniej ikonki. Portal Airbnb wyodrębnił nietypowe kategorie takie jak:

domy na wodzie,

domy historyczne,

domy-szałasy,

łodzie,

domy kopułowe.

Komfortowy glamping. Luksusowe namioty o podwyższonym standardzie

Pod nazwą "luksusowe namioty" używaną przez Booking.com, czy też "domy kopułowe" na Airbnb kryją się miejscówki glampingowe. Taka forma wypoczynku dopiero zyskuje na popularności w Polsce. Słowo "glamping" pochodzi od dwóch angielskich wyrazów: glamorous oznaczającego olśniewający, wspaniały, a także camping (biwak). To idealna opcja dla osób, które chcą spędzić urlop na łonie natury, jednak nie przepadają za spaniem na macie lub dmuchanym materacu w ciasnym namiocie. Glamping może przybierać różne formy. Na portalach z zakwaterowaniem możemy odnaleźć zazwyczaj dwie z nich - namioty sferyczne, inaczej zwane kopułami glampingowymi oraz przestronne namioty nordyckie, które zazwyczaj rozkładane są na drewnianych platformach.

Kopuły, czyli namioty sferyczne, przypominają noclegi rodem z filmów science-fiction. Wyposażone są w duże panoramiczne okna, przez które możemy podziwiać piękno natury zarówno nocą, jak i w dzień. Kopuły mogą pomieścić zazwyczaj od 2 do 4 osób. Są przestronne, komfortowe, często składają się nie tylko z części sypialnej, ale i kuchni, łazienki, a nawet salonu. W środku przypominają raczej dobrze wyposażony domek holenderski, aniżeli namiot. Zazwyczaj w ich towarzystwie budowane są drewniane tarasy z miejscem do wypoczynku.

Z kolei namioty nordyckie to po prostu duże namioty, rozstawiane na stałe na drewnianych podestach. Znajdziemy w nich często dywany, szafki, niskie łóżko, a czasami i stoliki czy też ławki. Jednakże w wyposażenie namiotu nie wchodzi łazienka ani kuchnia, a goście muszą korzystać z nich w części wspólnej.

W Polsce glampy znajdziemy w najróżniejszych regionach kraju. Ceny za nocleg w namiocie rozpoczynają się już od około 180 złotych za noc. Taką ofertę znaleźliśmy m.in. w Cholerzynie koło Krakowa. Latem wspaniałym pomysłem na spędzenie urlopu może okazać się glamping na plaży w Jastarnii. Tam z namiotów przyozdobionych lampkami i światełkami można rozkoszować się pięknym widokiem morza. To idealne miejsce na romantyczny wyjazd we dwoje. Wynajem takiego namiotu kosztuje około 300 złotych za noc. Kopuły glampingowe są dużo droższe, jednak biorąc pod uwagę, fakt, że wiele z nich pomieści czterech gości, a koszt wynajmu można rozłożyć na kilka osób, ich wynajem może okazać się bardzo korzystny. Kopuły znajdziemy już od około 700 złotych za noc. Za glamping w Serocku koło Warszawy wraz z jacuzzi na zewnątrz zapłacimy około 840 złotych za noc.

Zdjęcie Glampingi, czyli luksusowe campingi, stają się coraz popularniejsze w Polsce / mediadrumworld.com/RH & RW Clutt/Media Drum / East News

Domy historyczne, czyli zamki, pałace i dworki rodem z "Pana Tadeusza"

Inną ciekawą kategorią, w której możemy odnaleźć nietypowe alternatywy dla hoteli, czy pensjonatów są "domy historyczne". Stare dworki z ogrodem, zabytkowe spichlerze, XIV-wieczne zamki, czy też eleganckie pałace. Nocleg w takim miejscu to prawdziwa podróż w czasie, która dostarczy niezapomnianych wrażeń nie tylko miłośnikom historii.

Zazwyczaj w miejscach historycznych wystrój utrzymywany jest w oryginalnym stylu, dlatego możemy tam prawdziwie poczuć ducha epoki. Okolice takich miejsc są zazwyczaj bardzo malownicze - duże ogrody, rozległe lasy i ustronne jeziora. To świetna propozycja dla osób nastawionych na aktywny wypoczynek na łonie natury, w tym spacery i wycieczki rowerowe. W takich miejscach odpoczniemy też od tłumów turystów oraz zgiełku miasta.

W zależności od miejsca oraz rodzaju zakwaterowania ceny mogą mocno się różnić. Za pokój w pałacu w okolicy miasta Otmuchów, niedaleko granicy z Czechami, zapłacimy jedyne 122 złote. Za 2-osobowy pokój w dworze znajdującym się przy Bolimowskim Parku Krajobrazowym zapłacimy 250 złotych. Z kolei jadąc na urlop z rodziną lub znajomymi możemy wynająć komnaty w basztach zamku reszelskiego. Cena za jedną noc to koszt około 700 złotych.

Zdjęcie W średniowiecznym zamku w Reszlu oferuje noclegi dla turystów / DZIUREK/REPORTER / East News

Wypoczynek nad rzeką lub jeziorem? Domy na wodzie

To idealny pomysł dla miłośników wypoczynku nad wodą, amatorów sportów wodnych, a także fanów wędkarstwa. W Polsce możemy wynająć dwa typy domów na wodzie. Pierwszym z nich są niewielkie domki holenderskie ustawione na unoszących się na wodzie platformach tuż przy brzegu zbiornika wodnego. Druga wersja to tzw. houseboaty, którymi można pływać po jeziorze, czy innym zbiorniku. Aby poruszać się houseboatem, nie musimy mieć patentu żeglarskiego ani sternika, jednak przed jego wypożyczeniem, konieczne może być odbycie szkolenia, które jest zazwyczaj dodatkowo płatne. Zwykle do dyspozycji gości jest również taras, z którego można podziwiać malownicze widoki, w tym wschody i zachody słońca.

Domy na wodzie znajdziemy przede wszystkim w okolicach większych miast - Warszawy, Wrocławia, czy też Krakowa, a także na Mazurach. Ceny wynajmu rozpoczynają się już od około 200 złotych za noc. Taką ofertę znaleźliśmy we wsi Sasek Wielki niedaleko Olsztyna. Za taką cenę wynajmiemy houseboat na jeziorze dla maksymalnie czterech osób. Domy na wodzie stawiane są również na brzegach rzek. W Krakowie możemy wynająć elegancki i przestronny domek na Wiśle, z którego można podziwiać malowniczą panoramę miasta w tym Wawelu o zachodzie słońca. Koszt wynajmu to 940 złotych za noc. Tutaj do wyższej ceny noclegu spowodowanej oryginalnością noclegu dochodzi również lokalizacja oraz standard miejski.

Zdjęcie Pływające houseboaty to świetne rozwiązanie dla miłośników wypoczynku nad wodą / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Coś dla miłośników wody. Nocowanie na łodzi

To kolejna propozycja dla miłośników wypoczynku nad wodą, jednak w nieco innym stylu. Serwisy takie jak Booking czy Airbnb umożliwiają użytkownikom przeglądanie kategorii "łodzie". Znajdziemy tam najróżniejsze obiekty pływające - od jachtów po małe stateczki.

Warunki wynajmu określane są przez właściciela i mogą znacznie się różnić między ofertami. Niektórzy oferują noclegi tylko w godzinach od 19 do 10 rano, ponieważ w trakcie dnia obiekty wypływają w rejs. Zazwyczaj możemy brać w nich udział za dodatkową opłatą. Większość ofert dotyczy przede wszystkim noclegu, a rejs jest opcją dodatkową, ponieważ wymaga wynajęcia sternika. Niektórzy właściciele oferują czarter jachtów bez patentu, dzięki czemu na kilka dni możemy wynająć niedużą łódź noclegową, którą będziemy mogli również popływać.

Tutaj również ceny są najróżniejsze. Za czarter 4-osobowego jachtu bez patentu zapłacimy 703 złote za noc. Taką ofertę znaleźliśmy w miejscowości Polańczyk niedaleko Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Z kolei wynajęcie jachtu jedynie na nocleg będzie kosztować znacznie mniej. Za 2-osobowy jacht w tej samej miejscowości zapłacimy 350 złotych za noc. W Warszawie możemy wynająć niewielki statek, który pomieści czterech gości. Jego cena to 590 złotych za noc. Bardziej luksusowe oferty zaczynają się od 800 złotych w górę.