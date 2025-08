Uważaj na to miejsce w samolocie - to siedlisko zarazków

Większość osób preferuje miejsca przy oknie - gwarantują nie tylko widoki, ale też większą prywatność. Była stewardessa Cierra Mistt ostrzega jednak na TikToku, że pod kątem czystości to najgorszy wybór. Zdradza, że wewnętrzne szyby okien niemal nigdy nie są czyszczone, a wyjątkiem była dokładna dezynfekcja całego pokładu w czasie pandemii Covid-19. Obecnie to właśnie na oknach może gromadzić się najwięcej drobnoustrojów - tymczasem pasażerowie dotykają ich rękami, kładą na nich głowy, a nawet twarz. Była stewardessa radzi, by szyby wcześniej dokładnie umyć antybakteryjnymi chusteczkami.