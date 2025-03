Superszybkie pociągi na polskich torach. PKP Intercity szykuje rewolucję

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 26 nowych jednostek podstawowych, z opcją na dodatkowe 20 składów. Nowe pociągi będą mogły osiągać prędkości do 320 km/h, co oznacza rewolucję na polskich torach - dla porównania, obecne Pendolino osiąga maksymalnie około 250 km/h. To duży skok technologiczny, który ma dostosować polską kolej do europejskich standardów szybkiej kolei.