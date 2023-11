Spis treści: 01 Polacy coraz częściej wylatują w święta za granicę

02 Dlaczego Egipt? Polacy mają konkretny powód

03 Zimowe wakacje taniej niż w 2022 roku. Jaka jest różnica w cenie?

Polacy coraz częściej wylatują w święta za granicę

Choć święta uwielbiane są przez niejednego Polaka, to część z nich decyduje się, aby spędzić ten okres w ciepłym miejscu. Jak informuje Travelplanet.pl, w 2023 roku w ich serwisie aż 20% zimowych rezerwacji dotyczy okresu bożonarodzeniowego oraz Sylwestra i jest to znacznie więcej, niż było ubiegłego roku. Najczęściej wybieranym kierunkiem w tych terminach jest Egipt, który stanowi aż ok. 50% rezerwacji. Co ciekawe, w 2022 roku rezerwacje do Egiptu stanowiły zaledwie 26%.

Zdjęcie Polacy uciekają przed zimnem do ciepłych krajów / pexels.com

Zobacz również: Miasto soli znajduje 60 km od granicy z Polską. Odpoczynek gwarantowany

Reklama

Dlaczego Egipt? Polacy mają konkretny powód

Egipt zimą to doskonały pomysł na odpoczynek od chłodnych dni w Polsce. Obecnie temperatura np. w Hurghadzie w dzień sięga nawet 27 st. Cel. Nocą jest nieco chłodniej, ok. 18 st. Cel., więc warto spakować do walizki bluzę lub sweter. Jest to świetna pogoda, aby nacieszyć się słońcem oraz plażowaniem, których w Polsce nie doświadczymy jeszcze przez bardzo długie miesiące. W grudniu Egipt również dobrze się zwiedza, gdyż poza szczytowymi godzinami słońca można spokojnie wybrać się na dłuższy spacer.

Zdjęcie Hurghada to popularny kierunek wśród polskich turystów / Getty Images

Zobacz również: Wyśmienite smaki Litwy. Co zjeść i co zwiedzić podczas wycieczki do Wilna?

Zimowe wakacje taniej niż w 2022 roku. Jaka jest różnica w cenie?

Kolejnym plusem, o którym wspomina serwis Travelplanet.pl, jest cena, która jest znacznie niższa niż w ubiegłym roku. W poprzednim zimowym sezonie turyści średnio płacili ok. 4500 zł za osobę, obecnie mogą zapłacić nawet 1000 zł mniej. Zimowe wakacje w Egipcie średnio kosztują ok. 3500 zł za osobę, jednakże jest szansa znalezienia również bardziej budżetowej oferty za ok. 2000 zł. Popularnym kierunkiem w okresie świątecznym jest również Turcja, a za taki wyjazd turyści mogą zapłacić ok. 2500 zł za osobę. Tego typu oferty zdaniem Travelplanet.pl najczęściej dotyczą przelotu, hoteli 4-gwiazdkowych w pakiecie all inclusive. Oczywiście znajdą się także oferty za ok. 2000 zł za osobę.

Zdjęcie Część ofert w biurach podróży dotyczy Szarm el-Szejk / Getty Images

Zobacz również: Ogrody świateł w Polsce. Te miasta rozbłysły już kolorowymi iluminacjami

***