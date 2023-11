Plenerowe wystawy świetlne, nazywane przez wielu po prostu ogrodami świateł, są połączeniem tysięcy wielokolorowych światełek, które wspólnie tworzą zmieniające się lub statyczne obrazy. W połączeniu z muzyką oraz elementami interaktywnymi pozwalają, niekiedy dosłownie, przenieść się w bajkowy świat. Tej bajki można nawet dotknąć. Podświetlone karoce, trony czy tunele sprawiają, że podobna wyprawa nabiera realizmu.

Zdjęcie W wielu polskich miastach rozbłysnęły już ogrody świateł / Karol Makurat/REPORTER / East News

Jednym z pierwszych miejsc, które postanowiło zorganizować na swoim terenie ogród świateł, było Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pierwsze iluminacje stanęły tam dokładnie 12 lat temu, nie od razu wróżąc jednak sukces. Wkrótce jednak za ciosem poszły kolejne polskie miasta, a dziś ogrody świateł przyciągają do siebie całe rzesze Polaków. Oto miejsca, które można już odwiedzać.

Ogród świateł w Warszawie. Jedna z największych, zimowych atrakcji

Zdjęcie Królewski Ogród Świateł w Wilanowie / Aleksy Witwicki/Polska Press/East News / East News

Mieszczący się w warszawskim pałacu w Wilanowie ogród okrzyknięto jedną z największych zimowych atrakcji stolicy. W tym roku rozbłysnął dokładnie 400 tysiącami kolorowych światełek, zachęcając odwiedzających do podróży 75-metrowym świetlistym tunelem, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. To jednak dopiero początek. Obok labiryntu pełnego mitologicznych stworzeń odwiedzający będą mogli zrobić sobie również zdjęcia w świetlnych strojach barokowych. Brzmi zachęcająco? A jakże!

Wystawę można oglądać codziennie, w godzinach od 16 do 21. Czynna będzie aż do 29 lutego 2024 roku. Bilet normalny od poniedziałku do czwartku kosztuje 30 złotych (ulgowy 20 złotych), zaś od piątku do niedzieli 49 złotych (ulgowy 30 złotych).

Ogród świateł w Krakowie. W podróż do bajkowej krainy

27 października kolorowymi światełkami rozbłysnął również Kraków. W tamtejszym Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema stanęły niebieskie Smerfy.

"Tuż po przekroczeniu progu ogrodu świateł odwiedzający przeniosą się do kolonii małych, niebieskich stworzeń, które mieszkają w leśnych domkach w kształcie grzybów. (...) Będzie można podziwiać kilkadziesiąt instalacji świetlnych oraz wiele unikatowych atrakcji multimedialnych, takich jak świetlny tunel, czy koncert meteorytów" - informuje w oficjalnym komunikacie krakowski Urząd Miasta.

Zdjęcie Ogród świateł w Krakowie. W tym roku motywem przewodnik są Smerfy / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Ogród świateł czynny jest do 28 stycznia w godzinach: 16 - 20 (poniedziałek do piątek), 16 - 21 (weekendy i święta), od 29 stycznia do 3 marca w godzinach: 17 - 20 (poniedziałek do piątek), 16 - 21 (weekendy i święta). 24 grudnia i 31 grudnia wystawa jest nieczynna.

Bilet normalny od poniedziałku do czwartku kosztuje 36 złotych (ulgowy 33 złote), zaś od piątku do niedzieli 44 złote (ulgowy 39 złotych). Dzieci do 100 cm wchodzą za złotówkę.

Lublin i "Historia Światła". Tutaj koniecznie musisz się wybrać

Do ogrodu świateł mogą wybrać się również w swoim mieście mieszkańcy Lublina. Tam iluminacja powstała w Ogrodzie Botanicznym UMCS, a jej motywem przewodnim jest "Historia Światła". Co więcej, obok zachwytu nad kolorowymi światełkami, na miejscu można wziąć również udział w świetlnym quizie.

Wystawa otwarta jest do 14 stycznia w godzinach od 16 do 21, od 15 do 31 stycznie w godzinach od 16:30 do 21, a kolejno od 1 do 14 lutego w godzinach od 17 do 21. W poniedziałki ogród świateł jest zamknięty.

Ceny biletów to 35 złotych za wejściówkę dla dorosłych oraz 31 złotych w przypadku biletu ulgowego.

Wrocławska Dzika Afryka. W tle wyjątkowa inicjatywa

Przekroczenie bramy wrocławskiego ogrodu świateł sprawi, że w kilka chwil znajdziemy się w gorącej Afryce. Tematem przewodnim wystawy świetlnej, którą otwarto we wrocławskim ZOO, są bowiem zwierzęta z dalekiego kontynentu.

W przypadku ogrodu świateł we Wrocławiu odwiedzający mogą połączyć przyjemne z pożytecznym. Złotówka z każdego biletu przeznaczona zostanie bowiem na pomoc pingwinom przylądkowym.

Zdjęcie Ogrody świateł to wyjątkowa rozrywka dla całej rodziny / Jan Graczynski/East News / East News

Wystawa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 20, a w weekendy i święta w godzinach od 17 do 21. Ogrodu nie będzie można odwiedzić 24 grudnia oraz 31 grudnia.

Bilet normalny od poniedziałku do czwartku kosztuje 37 złotych (ulgowy 32 złote), zaś od piątku do niedzieli 42 złote (ulgowy 37 złotych).

Gdyńska zabawa dla całej rodziny. Wyprawa do świata znanego z bajki

Na świetną zabawę wśród kolorowych iluminacji liczyć mogą także mieszkańcy Gdyni. Tamtejsza wystawa, która powstała w Parku Kolibki, zabiera odwiedzających do krainy Pinokia.

"To magiczna podróż po świecie pełnym ciekawych przygód, ale i czyhających za rogiem niebezpieczeństw. Mądry Dżepetto nauczy twoje dziecko samodzielności i pokaże, czym tak naprawdę jest miłość. Dobra Wróżka opowie o uczciwości, a przebiegły Lis i cwany Kot pokażą, dlaczego warto być ostrożnym i nie ulegać złym namowom" - zachęcają organizatorzy.

Atrakcję można oglądać do 3 marca 2024 roku. Ogród świateł otwarty jest od godziny 16 do 20. Bilet normalny od poniedziałku do czwartku kosztuje 35 złotych (ulgowy 31 złotych), zaś od piątku do niedzieli 41 złotych (ulgowy 36 złotych).

