Zachwycają pięknem, głębią i bogactwem. Potrafią także przerażać tajemnicą i niebezpieczeństwem, jakie kryje się pod ich powierzchnią. Oceany zajmują nieco ponad 70 proc. powierzchni Ziemi, a do tej pory zostały zbadane zaledwie… w jednym procencie. To, co znajduje się na dnie słonych wód, zaskakuje nas do tej pory. Nie wszystko jednak jest tam tworem natury, a najnowsze odkrycia przerażają.

Zdjęcie Oceany kryją w sobie wiele zagadek i tajemnic, które wciąż czekają na rozwiązanie /123RF/PICSEL

Co kryje w sobie dno oceanów?



Są zagadką dla naukowców od wielu lat. Ich toń budziła respekt, pochłaniając setki istnień ludzkich - podróżników, marynarzy, rybaków, czy zwykłych turystów. Ale oceany, bo o nich mowa, potrafią również rozkochać w sobie śmiałków, którzy nurkując, odkrywają podwodne głębiny.

Trudno się temu dziwić - wszystko to, co nieznane, fascynuje i przyciąga tych, którzy są głodni przygód. Choć znamy zaledwie jeden procent tego, co znajduje się pod powierzchnią wody, to już dotychczasowe odkrycia są niezwykłe.

Fauna i flora oceanów zadziwia do dziś, a nasza wiedza na ten temat nieustannie się rozwija.