Aż 40% Polaków planuje spędzić wakacje 2024 za granicą. Co ciekawe, w tym roku Turcja, która przez lata była jednym z najczęściej wybieranych kierunków, schodzi na dalszy plan.

Co ciekawe z roku na rok to Polska staje się wakacyjnym miejscem coraz częściej wybieranym przez turystów. Według Revolut Travel Report 2024 44% Polaków planuje wakacje w naszym kraju. Wiąże się to z rozwojem infrastruktury, poszerzaniem bazy noclegowej i promocją atrakcji regionalnych. Jakie polskie kierunki wybieramy najczęściej? Najbardziej obleganymi kierunkami wyjazdów wakacyjnych, poza polskim morzem (37% wskazań) są góry (22%) i jeziora (19%).