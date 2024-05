Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Noclegi za grosze. Ekspertka radzi, jak znaleźć najlepsze oferty przez internet

Tanie noclegi zazwyczaj kojarzą nam się ze spaniem na łóżku piętrowym w hostelu lub w starym i brudnym pokoju ze wspólną łazienką. Mimo że faktycznie niższy standard zakwaterowania często idzie w parze z niższą ceną, szukanie tanich noclegów wcale nie wymaga od nas rezygnacji z naszego komfortu czy prywatności.



Doskonale wie o tym Kamila Markiewicz, znana na Instagramie jako laprimaveraa. Kamila jest autorką książki o podróżach do Tajlandii, a także licznych ebooków dotyczących taniego i bezpiecznego planowania podróży, w tym rezerwacji hoteli.



- Z całą pewnością mogę nazywać się specjalistką od wynajdowania ofert hotelowych. Często przeglądam portale "dla zabawy", nie mając nawet podróżniczych planów. Taka zawodowa ciekawość - wyznaje.



Na swoim instagramowym koncie często publikuje znalezione przez siebie promocyjne oferty tanich noclegów z całego świata. Ceny często zaczynają się już od kilku złotych za noc i to za dwie osoby!



- Szwajcaria dla 2 osób ze śniadaniem za 25 zł, pokój 2-osobowy w Niemczech za 9 zł, nocleg we Francji dla rodziny 2+1 za 15 zł, albo włoskie dolce vita za 30 zł z rogalikiem i kawą o poranku w cenie. To wszystko prawdziwe okazje dostępne dla tych, którzy szybko podejmują decyzje i jednocześnie biorą pod uwagę możliwość, że taka rezerwacja może w niektórych przypadkach być anulowana.



Kamila Markiewicz jest prawdziwą łowczynią okazji. Podczas swoich podróży nocowała w 4-gwiazdkowym hotelu w centrum Bangkoku z basenem infinity na 20. piętrze, barem na dachu i widokiem na podświetlone nocą wieżowce za jedyne 30 zł za osobę za noc! Innym razem znalazła apartament z dwiema sypialniami, dostępem do trzech basenów i widokiem na malezyjskie wieże Petronas Towers w Kuala Lumpur za 60 zł za osobę za noc.

Za noc w 4-gwiazdkowym hotelu w centrum Bangkoku Kamila zapłaciła jedyne 30 zł Kamila Markiewicz, IG @laprimaveraa archiwum prywatne

Rezerwowanie noclegów przez internet. Gdzie szukać najlepszych ofert?

Rezerwując noclegi przez internet mamy do dyspozycji wiele znanych portali rezerwacyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które działają w podobny sposób. Dzięki nim możemy wyszukać interesujące nas oferty, które spełniają szczegółowe kryteria takie jak np. dostęp do basenu, plaży, parkingu czy też śniadania wliczone w cenę. Do najpopularniejszych z nich należą:



Booking.com,

Hotels.com,

Airbnb,

Agoda,

Nocowanie.pl,

Trip.com,

Expedia.

Oprócz tego typu portali możemy także korzystać z porównywarek cen, które pokażą nam najtańsze oferty z wszystkich portali rezerwacyjnych. Do znanych porównywarek należą m.in. Trivago oraz Kayak.



Oto triki na tanie noclegi. Z tych wskazówek może skorzystać każdy

Według Kamili Markiewicz kluczem do sukcesu jest nieograniczanie się do wyszukiwania noclegu na jednej stronie, a korzystanie z wielu portali jednocześnie i porównywanie ofert. Znalezienie najlepszych ofert wymaga czasu i cierpliwości, jednak niekiedy możemy natknąć się na naprawdę korzystne opcje:



- Moim ulubionym patentem od lat pozostaje niezmiennie sprawdzanie wybranego już hotelu na wielu stronach rezerwacyjnych. Czasami wybór innego portalu przynosi natychmiastową oszczędność w wysokości nawet kilkuset złotych. Podobnie jest zresztą ze zmianami sposobu przeglądania ofert - zdarza się, że raz cena niższa będzie w aplikacji mobilnej, raz na stronie internetowej w wersji mobilnej, a jeszcze innym razem w witrynie komputerowej.



Kamila Markiewicz podkreśla również, że warto korzystać z programów lojalnościowych, które gwarantują niższe stawki dla członków. Czasami zdarzają się też dodatkowe bonusy w postaci upgrade'u pokoju czy darmowego śniadania. Poza tym warto korzystać z kodów promocyjnych, dzięki którym zyskamy nawet 10% wartości pobytu.



- Istnieje także możliwość otrzymywania zwrotu części zapłaconej za hotel kwoty w formie środków na zakup biletów lotniczych. Wystarczy przejść przez odpowiedni link, zarezerwować wybrany obiekt, a pieniądze na loty zbierać będą się same! - dodaje ekspertka.

Hotel w Kuala Lumpur z basenem i widokiem na malezyjskie wieże Petronas Towers za 60 zł? To możliwe! Kamila Markiewicz, IG @laprimaveraa archiwum prywatne

Jak wyszukać tanie noclegi? Mniej znane rozwiązania, dzięki którym sporo zaoszczędzimy

Ekspertka podzieliła się również mniej znanymi trikami, dzięki którym możemy znaleźć noclegi za grosze:



- Hotelowe oferty last minute są dobrą opcją dla tych, którzy wakacje planują na ostatnią chwilę. Dla ryzykantów podróżniczych istnieją błędy cenowe, tzw. error fare, pozwalające na zarezerwowanie pobytu za kilkadziesiąt złotych zamiast kilkuset czy nawet kilku tysięcy - wyjaśnia Kamila Markiewicz.



Error fare, czyli błędy taryfowe dotyczą zarówno hoteli, jak i biletów lotniczych. Są one zazwyczaj wynikiem pomyłki człowieka lub algorytmu, który wprowadza, daną cenę do systemu. Czasami polegają na tym, że w ofercie zabraknie jednego zera i tak zamiast 600 zł, możemy zapłacić 60 zł za nocleg. Musimy jednak uważać, ponieważ niekiedy, po wyłapaniu takiego błędu portale rezerwacyjne mogą odwołać rezerwację, oczywiście zwracając nam jej koszty. Jednakże zdarza się, że pośrednik, lub sam hotel akceptuje błąd cenowy, a my możemy wypocząć za grosze!

Rozwiń

Na co zwracać uwagę podczas rezerwacji, aby nie przepłacić?

Rezerwując noclegi, musimy mieć na uwadze to, że istnieją pewne terminy oraz okoliczności, przez które za nocleg zapłacimy więcej, niż powinniśmy. Pamiętajmy, że wyjeżdżając w okolicy świąt (międzynarodowych i lokalnych) oraz w weekendy, w popularnych wśród turystów miejscach zapłacimy więcej niż zwykle. Na co jeszcze zwrócić uwagę?



- Na drobny druczek i każdy kruczek zapisany małą czcionką lub na końcu oferty. W ten sposób pominąć można informacje o opłatach dodatkowych takich jak opłata za sprzątanie, niezawarte w cenie opłaty klimatyczne i podatki miejskie, koszty dostawienia dodatkowego łóżka czy przechowania bagażu, ewentualne kary za późną godzinę zameldowania lub spóźnione wymeldowanie, sposoby rozliczania pobytu dzieci. W budżetowych miejscach czasami zdarza się nawet, że ręczniki dostępne są jedynie do wypożyczenia, a produkty higieniczne do zakupu na recepcji - ostrzega Kamila Markiewicz.



W niektórych miejscach możemy też spotkać się z koniecznością wpłacenia depozytu na poczet szkód. Zwrot depozytu wpłaconego kartą może trwać kilka dni, a nawet tygodni, dlatego wówczas musimy mieć nieco większy budżet w trakcie naszej podróży.



Ekspertka zwraca też uwagę na inną ważną kwestię - lokalizacja ma ogromne znaczenie, a wybieranie tańszych opcji noclegowych daleko za centrum może nie być najlepszym pomysłem. Wiąże się to nie tylko ze stratą czasu na dojazdy, ale często też dodatkowymi kosztami.



- Utknięcie poza centrum lub w słabo skomunikowanej okolicy, gdy zaplanowane mamy aktywne spędzanie czasu, wygenerować może większe koszty niż dopłacenie do noclegu w dogodniejszym miejscu. Dotyczy to także kwestii dojazdu z lotniska do hotelu (i w drugą stronę). Co nam z taniego pokoju, gdy nie da się do niego dojechać inaczej niż drogą taksówką?



Rezerwując tani hotel upewnijmy się, czy nie zostaną nam doliczone dodatkowe opłaty np. za sprzątanie 123RF/PICSEL

Jak bezpiecznie rezerwować noclegi? Ekspert przestrzega przed ujawnianiem poufnych danych

Oczywiście, tanie oferty często budzą nasze podejrzenia. Jednak niezależnie od tego, czy rezerwujemy drogi hotel, czy pokój za kilka złotych, musimy zachować ostrożność w internecie. O tym, na co uważać podczas rezerwowania noclegów przez internet, opowiedział nam Karol Wiak z Nocowanie.pl. Ekspert podkreśla, że jedną z najważniejszych kwestii jest korzystanie ze sprawdzonych i zaufanych platform rezerwacyjnych.



- Ważne jest też to, by upewnić się, że strona używa bezpiecznego połączenia (protokół HTTPS) oraz posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa - dodaje ekspert.



Szczególnie uważać należy podczas samego procesu dokonywania rezerwacji online. Pamiętajmy, że zazwyczaj właściciele hoteli nie proszą o podawanie dodatkowych danych osobowych.



- Zdecydowanie odradzamy podawania danych wrażliwych, takich jak numer PESEL czy szczegóły dokumentów tożsamości, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nigdy nie należy też wysyłać zdjęć swoich dokumentów tożsamości przez e-mail czy inne niezabezpieczone kanały komunikacji.



Pamiętajmy, że właściciele noclegów nie poproszą nas o przeniesienie rozmowy na maila lub np. WhatsApp, a do kontaktu z gośćmi wykorzystają czat dostępny na portalach rezerwacyjnych. Nie powinni też prosić nas o wypełnienie dodatkowych formularzy, które wymagają od nas podania naszych danych.



- Ponadto zawsze warto przeczytać opinie innych użytkowników na temat obiektu noclegowego oraz sprawdzić jego lokalizację i dostępne udogodnienia. To pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po przyjeździe na miejsce - dodaje Karol Wiak z Nocowanie.pl.

***

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 16 maja.

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

