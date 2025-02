Trzy miejsca na jednodniowy wypad z Warszawy. Turystyczne perły Mazowsza

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o Kampinoskim Parku Narodowym , który najczęściej odwiedzany jest w sezonie wakacyjnym. Jednak należy pamiętać, że jest równie urokliwy o tej porze roku. Zwłaszcza w dni, które są już bardziej promienne i lekko przypominają wiosnę. Na dany moment wystawy w Centrum Edukacji i Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach są zamknięte, jednak część pieszych szlaków wciąż jest do dyspozycji odwiedzających. Park zaczyna przyciągać do siebie nawet ornitologów, którzy już mogą podziwiać kolorowe i śpiewające ptaki w naturalnym środowisku.

Jednak najbardziej spektakularna z dostępnych trzech opcji jest właśnie sceneria wiejskich domków, otoczona sielankowym i relaksacyjnym klimatem. W skansenie odtworzono wieś rzędową, charakterystyczną dla Mazowsza po uwłaszczeniu. Składa się z dziewięciu gospodarstw chłopskich pochodzących z północno-zachodniej części regionu. Znajdujące się tam budynki pokazują, jak wyglądała architektura ludowa od końca XIX wieku do lat 50. XX wieku. Bilety można zakupić poprzez stronę internetową www.mwmskansen.pl. Koszt wejściówki to ok. 20-30 zł, a w cenę wliczony jest także przewodnik. Osoby, które jednak podróżują z dalszych stron Polski, mogą zdecydować się nawet na nocleg w wiejskim klimacie.

Jeśli po odwiedzeniu muzeum wciąż jest komuś mało przygód, to można udać się do urokliwego Ciechanowa. Usytuowana jest tam nie lada perła historyczna, a dokładniej Zamek Książąt Mazowieckich, którego budowę rozpoczęto już w 1355 r. Obiekt był niezwykle trudny do zdobycia i nigdy nie wpadł w ręce wrogów, mimo prób ataku przez Krzyżaków. Potwierdzają to znaleziska archeologiczne z fosy zamkowej, w tym dwa miecze i fragmenty uzbrojenia. Ciekawostką jest także to, że w latach 2007-2008 przeprowadzono badania archeologiczne, które wykazały, że w najniższych warstwach pod dziedzińcem zamkowym odsłonięto drewniane i kamienno-ceglane konstrukcje z końca XIII w. Jednak resztę opowieści warto poznać na miejscu. Natomiast bilety można zakupić poprzez stronę internetową www.zamekwciechanowie.pl.