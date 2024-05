Balaton to akwen znajdujący się w samym centrum miejscowości Trzebinia w województwie małopolskim. Kąpielisko stało się jednym z ulubionych miejsc do wypoczynku okolicznych mieszkańców.

Lustro wody zajmuje powierzchnię ok. 3 ha i ma głębokość wynoszącą 9,5 m. Jest zasilane podziemnymi źródłami, a turkusowy kolor to efekt kalicytów, które są uwalniane z wapiennych skał stanowiących podłoże zbiornika.

W 2018 roku miejsce przeszło nie lada metamorfozę . Gmina Trzebinia przekształciła go w nowoczesne kąpielisko - od tego czasu znajdują się tu podwieszane baseny, pomosty z zejściami do wody, jak i piaszczysta plaża z drewnianymi leżakami znajdująca się w południowej części.

Turyści mogą też skorzystać z licznych miejsc do piknikowania, boisk sportowych, wypożyczalni rowerów wodnych. Wokół jeziora powstały też trasy spacerowe, przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny. A jeśli już znudzi nam się wypoczynek nad wodą, możemy ruszyć dalej. Czy to na rowerze czy maszerując z kijkami.

Wariant północny rozpoczyna się na parkingu przy akwenie Balaton. Trasa wiedzie przez centrum Trzebini do Sierszy i Czyżówki, a następnie wiedzie przez Płoki, Psary, Karniowice i prowadzi do leśniczówki w Dulowej. Następnie szlak przecina ul. Krakowską i prowadzi do Puszczy Dulowskiej. Miejsca leżące na trasie lub w pobliżu to m.in. zabytkowy park przy Dworze Zieleniewskich, Cisowe Skały w Czyżówce, Sanktuarium Matki Bożej w Płokach czy wzgórze Bialny Dół w Psarach.