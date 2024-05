Chłopy - malownicza wioska rybacka nad Bałtykiem

Zbliżają się wakacje, warto więc poznać ten uroczy, choć mało znany, zakątek polskiego wybrzeża. Piękne plaże, tradycyjna architektura i sielska atmosfera. Chłopy welcome to!

Inne ciekawe miejsce w Chłopach to Muzeum "Skarbnica Wioski Rybackiej", które zostało otwarte w 2019 roku. W muzeum można zobaczyć eksponaty związane z życiem miejscowej społeczności, szczególnie z przeszłości rybackiej tej okolicy. Obok muzeum znajduje się przestronny plac zabaw dla dzieci oraz siłownia na świeżym powietrzu. Ciekawostką jest, że przez Chłopy przebiega 16 południk geograficzny, który jest wyraźnie zaznaczony wzdłuż ścieżki rowerowej R10 prowadzącej do Mielna.

Wypoczywając w Chłopach warto wybrać się na spacer plażą w kierunku zachodnim. W ten sposób dotrzemy do oddalonego o około 2 km Sarbinowa. To kolejna urocza miejscowość, której nie warto przegapić. Plaża w Sarbinowie to idealne miejsce na kąpiele, nie tylko latem — piaszczysta, pozbawiona kamieni i bardzo czysta. W sezonie letnim na plaży dostępne są bary i restauracje. Przy plaży znajduje się także kamienna zapora, a za nią rozciąga się promenada, która zaprasza do spokojnych spacerów z widokiem na morze i zachody słońca.