Raczej nie zdarza się, by tak ogromny kompleks leśny zlokalizowany był w bezpośrednim sąsiedztwie niemal dwumilionowej metropolii. Można powiedzieć, że Puszcza Kampinoska leży w warszawskiej aglomeracji , stając się pierwszorzędną oazą spokoju — zwłaszcza dla mieszkańców hałaśliwej stolicy i jej okolic. Dotrzeć tam można zarówno własnym samochodem, jak i komunikacją miejską.

O wyjątkowości parku narodowego świadczy ogromna różnorodność krajobrazu. Las w tym przypadku to nie wszystko, choć znajdziemy tu dużo pomników przyrody — jednym z najbardziej imponujących drzew jest Dąb Kobendzy . Położony w obszarze ochrony ścisłej Krzywa Góra, stanowiącym jedno z najbardziej dzikich miejsc w regionie, to imponujący senior. Liczy ponad 400 lat, a jego obwód wynosi ponad 5 metrów.

Jednocześnie w Puszczy Kampinoskiej zaobserwujesz zarówno rozległe bagna, jak i piaszczyste wydmy dające wrażenie pustynne. Odwiedzający mogą przemierzać znakowane szlaki turystyczne o łącznej długości około 360 kilometrów. Kto wie, być może na swojej drodze spotkasz łosia, będącego symbolem puszczy. Od spacerów wolisz podróże jednośladem? Kampinoski Szlak Rowerowy to 144,5 kilometrów , więc daje przestrzeń na solidną przejażdżkę.

W poszukiwaniu najciekawszych lasów w Polsce wyruszamy do województwa zachodniopomorskiego. W odległości 4 kilometrów od Gryfina, na terenie wsi Nowe Czarnowo, położony jest Krzywy Las. Podczas spaceru poczuć się można niczym bohater opowieści fantasy, który nieoczekiwanie przenosi się do zupełnie innego świata.

Wszystko za sprawą dużego skupiska sosen, których pnie wygięte są w nietypowy sposób . Tuż nad ziemią zaczynają zataczać efektowny łuk. Czy to anomalia przyrodnicza? A może działanie sił nadprzyrodzonych? Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę. Za najbardziej wiarygodną teorię przyjmuje się... działalność człowieka.

Sosny miały być sadzone w latach 30. XX wieku, a ich deformacje wynikać z inicjatywy lokalnych rzemieślników. Celem było uzyskanie idealnego budulca do konstrukcji beczek, łodzi i wszelkich "giętych" akcesoriów czy mebli. Współcześnie Krzywy Las k. Gryfina zyskał status pomnika przyrody i przyciąga turystów złaknionych niecodziennej atmosfery i aury tajemniczości.

Słowiński Park Narodowy w pierwszym odruchu kojarzy się z imponującymi wydmami. Natura jednak udowadnia, że w każdej chwili może nas zaskoczyć. Jedna z takich niespodzianek zdarzyła się w 2016 roku, gdy po potężnym sztormie z morskiej piany wyłoniły się pnie pradawnych drzew. Choć nie jest to bujny i zielony las, z całą pewnością zaliczyć go można do wyjątkowych atrakcji.