Nie wszędzie tak jest. Powiedzieć, że w Japonii koty są lubiane, to jak nic nie powiedzieć. W zwierzakach, nawet najzwyklejszych dachowcach, upatruje się symbolu szczęścia i dobrobytu . Zapewne kojarzycie figurki maneki-neko, czyli kota z machającą łapką. Ustawia się je w domach czy siedzibach firm, aby zapewnić sobie pomyślność i bogactwo (od intencji zależy wybierany kolor talizmanu). Kocie towarzystwo jest mile widziane. Na jego brak nie mogą narzekać mieszkańcy dwóch japońskich wysp, w których zwierzaki są widoczne na każdym metrze kwadratowym.

Maleńka wyspa o powierzchni niespełna 50 kilometrów kwadratowych położona jest niedaleko japońskiego archipelagu Sikoku . Jeszcze w latach 40. XX wieku była prężnie działającą osadą rybacką, liczącą około 1000 mieszkańców. Połowy szły dobrze, lecz rybacy mierzyli się z plagą myszy i szczurów, niszczących łodzie oraz zapasy. Dość oczywistym krokiem wydało się sprowadzenie na wyspę kotów, bo któż lepiej poradzi sobie z gryzoniami? Zapewne nikt wtedy nie pomyślał, że z czasem to one staną się głównymi rezydentami.

Gdyby nie koty, zapewne niewiele osób usłyszałoby o wyspie. Aoshima to w tym momencie niszczejące zabudowania. Nie ma tu żadnej infrastruktury turystycznej — hoteli, restauracji czy sklepów. Zaopatrzenie dla mieszkańców dostarczane jest drogą morską. Są za to koty, które przyciągają turystów chcących zobaczyć ten niecodzienny widok na własne oczy.

Mruczki są dokarmiane przez "lokalsów", ale chętnie krążą wokół portu. Wiedzą, że właśnie tą drogą przybywają podróżnicy, którzy są źródłem przysmaków. Co ciekawe, ludzie z innych terenów Japonii również wysyłają na wyspę podarki, ponieważ pozostawienie wykarmienia zwierzaków wyłącznie garstce seniorów skutkowałoby klęską głodu. W 2018 roku władze zdecydowały się na przeprowadzenie sterylizacji zwierząt na Aoshimie, aby ograniczyć ich populację i problemy wynikające z niedoborów pożywienia czy opieki medycznej. Akcja powiodła się, ale... nie w stu procentach. Jeden z mieszkańców przeciwny tej ingerencji ukrył w swoim domu 10 zwierzaków, których nie udało się odnaleźć i poddać zabiegowi.

Kolejną wyspą zdominowaną przez koty jest Tashirojima leżąca u wybrzeży Półwyspu Oshika. Zamieszkuje ją około 80 osób i kilkaset kotów. Trudno zliczyć je co do jednego, jednak szacuje się, że jest ich około 400-600. Istny raj dla kociarzy, tym bardziej że w przeciwieństwie do Aoshimy, wyspa wydaje się bardziej łaskawa dla ruchu turystycznego.