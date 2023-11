Spis treści: 01 Raj, do którego dolecisz w 3 godziny

02 Gdzie śpi się najlepiej? Topowe noclegi na Cyprze

03 Wyspa, na której odnajdziesz miłość

04 Dzień bez kota jest dniem straconym

05 Co zobaczyć, aby się nie zawieść? Największe atrakcje cypryjskiego raju

06 Miejsce, w którym flamingi się "odradzają"

07 To jedna z najpiękniejszych plaż w Europie

08 Wodne przygody na Cyprze. Tutaj się nie zanudzisz

Raj, do którego dolecisz w 3 godziny

Co urzekło mnie w pierwszej kolejności? Przede wszystkim krótki lot, który trwa około 3 godzin i można tam polecieć niemalże z każdego lotniska w Polsce. W moim przypadku był to lot z Warszawy linią WizzAir na lotnisko w Larnace. Koszt takiego lotu bywa zróżnicowany, dla przykładu na czerwiec 2024 może wynieść około 700 złotych. Jednak bywają promocje, które umożliwiają wylot nawet za 300 złotych w obie strony. Dodatkowo port lotniczy znajduje się ok. 8 km od miasta Larnaka. To duże udogodnienie dla osób, które nie lubią długich i męczących podróży.

Zdjęcie Ogród w Nissi Beach Hotel w Agia Napa / Karolina Burda / INTERIA.PL

Gdzie śpi się najlepiej? Topowe noclegi na Cyprze

Podczas podróży na Cypr istotne jest wybrać dla siebie odpowiednie zakwaterowanie. Jest wiele hoteli o wszelakich standardach. W zależności od tego, czego szukamy, śmiało możemy przebierać w ofertach. Jednak warto zwrócić uwagę, że te najbardziej popularne często są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, a jednymi z takich hoteli są np. Nissi Beach Hotel w Agia Napa, Cap St. Georges Resort w regionie Pafos oraz St. Raphael Resort w Limassol. Niektóre hotele również zamykają się na okres zimowy i witają turystów dopiero wiosną. Ceny noclegów na Bookingu na czerwiec zaczynają się nawet od 700 złotych na 6 nocy dla dwóch osób. Natomiast te najwyżej oceniane zaczynają się od 1500 złotych do nawet 12 tysięcy złotych.

Zdjęcie Sypialnia w najbardziej luksusowym hotelu na Cyprze - Cap St. Georges Resort w regionie Pafos / Karolina Burda / INTERIA.PL

Wyspa, na której odnajdziesz miłość

Jednym z ciekawszych miejsc na Cyprze jest "Petra tou Romiou". Najczęściej to miejsce nazywane jest skałą Afrodyty, gdyż według greckiej mitologii to tam narodziła się bogini miłości i piękna. Możemy tam znaleźć również krzaki obwieszone ludzkimi życzeniami. Nie wygląda to estetycznie, gdyż nie brakuje tam marzeń wypisanych na chusteczkach, jednak ma to swój urok. Turyści zbierają się tam, aby obejrzeć zachód słońca i znaleźć kamień w kształcie serca. Według legendy, gdy znajdziemy taki kamień, odnajdziemy również wielką miłość w naszym życiu.

Zdjęcie Samo poszukiwanie kamienia jest nie lada zabawą / Karolina Burda / INTERIA.PL

Dzień bez kota jest dniem straconym

Cyprem będą zachwyceni miłośnicy kotów. Dla niektórych to Wyspa Afrodyty, a dla innych Wyspa Kotów. Zwierzęta są mile widziane niemalże wszędzie i traktowane są z należytym szacunkiem. Niejednokrotnie widziałam, jak koty były dokarmiane saszetkami lub resztami ze stołu. Zwierzęta są zazwyczaj bardzo przyjaźnie nastawione do ludzi i nie odmawiają pieszczot. Jednakże, dlaczego te koty są tam tak cenione? Otóż według legendy, niegdyś koty przybyły na Cypr, aby walczyć z wężami, nawet tymi jadowitymi. To na ich cześć nazwano Kapo Gata, czyli Koci Przylądek.

Zdjęcie Cypryjskie koty wiedzą, jak przyciągnąć turystów / Karolina Burda / Archiwum autora

Co zobaczyć, aby się nie zawieść? Największe atrakcje cypryjskiego raju

Nie do pominięcia jest Larnaka i kamienny Kościół św. Łazarza. Mówi się, że Święty Łazarz przybył na Cypr, zaraz po tym, jak został wskrzeszony przez Jezusa. To właśnie na jego cześć, na 8 dni przed Wielkanocą odbywa się procesja na ulicach Larnaki. Obok kościoła znajdziemy także Muzeum Bizantyjskie. Samo miasto jest niczego sobie i chętnie jest wybierane przez turystów, gdyż wieczorami tętni życiem.

Zdjęcie Agios Lazaros church w Larnace / Karolina Burda / INTERIA.PL

Warto wybrać się również do kapliczki Agioi Anargyroi, która znajduje się we wschodniej części Ayia Napa. Miejsce to nazywane jest Cavo Crevo i znajduje się tuż na skraju skał, dzięki czemu można podziwiać morze. Choć na chwilę należy zatrzymać się również przy naturalnym łuku miłości Monachus Monachus Arch. Widok zapiera dech w piersiach.

Zdjęcie Widoki Cypru są zniewalające / Karolina Burda / INTERIA.PL

Miłośnicy historii mogą udać się do Amfiteatru Kurion, którego zwiedzanie może zająć wiele godzin, gdyż znajduje się w rozległym stanowisku archeologicznym, wpisanym na listę UNESCO. Dodatkową atrakcją są Groby Królewskie blisko Pafos, również widniejące na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.



Zdjęcie Grobowce Królewskie na Cyprze / Karolina Burda / INTERIA.PL

Kolejnym miłym zaskoczeniem na Cyprze jest możliwość gry w golfa, którą "opatulają" niezwykłe górskie widoki. Tego można doświadczyć wyłącznie w Minthis w Tsada. Cała gra toczy się obok XII-wiecznego klasztoru z krajobrazem gór Troodos.

Zdjęcie Minthis / Karolina Burda / INTERIA.PL

Wybierając się na Cypr, warto również odwiedzić Limassol, czyli drugie co do wielkości miasto na wyspie. Blisko znajduje się także Omodos, urokliwa wioska, w której można doświadczyć sielankowego życia i zakupić lokalne produkty.

Zdjęcie Sofias`s house w Letymbou village. Tam doświadczysz domowej atmosfery, chleba i halloumi / Karolina Burda / INTERIA.PL

Miejsce, w którym flamingi się "odradzają"

Jadąc z lotniska do Larnaki miałam okazję zobaczyć Larnaca Salt Lake, które końcem października było pokryte solą, a mimo tego robiło ogromne wrażenie. Zapytacie, co jest wyjątkowego w tym miejscu? Otóż mniej więcej od listopada do marca jezioro wypełnia się wodą i zlatują się tam stada flamingów. Ptaki przylatują białe, a wylatują różowe. Zdaniem przewodniczki, wszystko to za sprawą ich głównego pokarmu, którym są krewetki. To właśnie one "przeistaczają" flamingi w romantyczny kolor. Wielu miłośników ptaków odwiedza to miejsce np. raz w miesiącu, aby obserwować niezwykłe zmiany ich upierzenia.

Zdjęcie Turyści chętnie przylatują w okresie zimowym, aby zobaczyć flamingi / @iordanispallikarasphoto / materiał zewnętrzny

To jedna z najpiękniejszych plaż w Europie

Na Cyprze wypoczywałam na jednej z najpiękniejszych plaż w całej Europie. Mowa tutaj o Nissi beach, która oznaczona jest niebieską flagą. Oznacza to, że woda jest niezwykle przejrzysta i w rzeczywistości taka jest. Pływając, z łatwością można dostrzec czyste dno. Woda końcem października wciąż była przyjemna, a zwłaszcza o zachodzie słońca. Widoki są niezastąpione, a biały piasek, po którym kroczyłam, był bez skazy.

Zdjęcie Nissi beach o zachodzie słońca / Karolina Burda / INTERIA.PL

Wodne przygody na Cyprze. Tutaj się nie zanudzisz

Ciekawym doznaniem był rejs statkiem "z Afrodytą" po wschodnim wybrzeżu Cypru. Widoki, pływanie w wodzie, jaskinie morskie, szum morza oraz co najciekawsze nurkowanie z żółwiami. Tych atrakcji nie zapomnę do końca życia. Jeden z mieszkańców Cypru wyjaśnił, że spotkanie żółwi to ogromne szczęście, gdyż nie zawsze się pojawiają, a wpływa na to pora roku lub pogoda. Załoga statku miała przygotowany zapas sałaty dla zwierzątek, które chętnie pływały między ludźmi. Jednak warto pamiętać, aby nie karmić ich z ręki, gdyż mogą się "odgryźć”.

Zdjęcie Nie powinno głaskać się żółwi, gdyż mogą ugryźć / Dorota Olendzka / materiał zewnętrzny

To jednak niejedyne z wodnych doświadczeń, które można poznać na wyspie Afrodyty. Od 2021 roku funkcjonuje podwodne muzeum MUSAN w Ayia Napa, gdzie pod okiem profesjonalistów można zobaczyć zatopione rzeźby. Osoby mające odpowiedni certyfikat mogą się zanurzyć na głębokości 10 metrów ze specjalistycznym sprzętem. Możliwe jest również zrobienie takiego certyfikatu na miejscu, a kurs trwa około 2 dni. Nic straconego dla osób, które nie napawają się myślą o nurkowaniu, gdyż mogą zobaczyć wszystko, zanurzając wyłącznie twarz w masce. Cypr to miejsce oferujące atrakcje, o każdej porze roku, nawet zimą.

Zdjęcie Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa (MUSAN) / Andrey Nekrasov / East News

