Nie spożywaj tych produktów w Turcji. "Zemsta sułtana" gwarantowana

Choć Turcja przyciąga do siebie wielu turystów, oferując ciekawe i tanie oferty wakacyjne, to jednak należy zachować szczególną ostrożność podczas wybierania posiłków. Bardzo często wybierane są oferty all inclusive, które niewiele różnią się cenowo od podstawowych pakietów. W wielu przypadkach to kwestia tylko kilkuset złotych. Przyjezdni rzucają się wtedy na wszystkie produkty, bo przecież „zapłaciłam”. Jak się okazuje, to bardzo duży błąd, gdyż niektóre potrawy mogą przyczynić się do zatrucia pokarmowego i problemów żołądkowych. Jeśli nie chcemy spędzić całego pobytu w toalecie, zmagając się z „zemstą sułtana”, to warto unikać konkretnych produktów spożywczych.

Nigdy tego nie pij w Turcji. Może być niebezpieczna

Bardzo ważną kwestią jest wybór wody do picia. Nie warto decydować się na wodę z kranu, nawet do mycia zębów, ponieważ może zawierać bakterie i zanieczyszczenia. Najlepiej wybierać wodę butelkowaną lub przegotowaną, aby uniknąć problemów zdrowotnych. W pakietach all inclusive zazwyczaj zawarte są również napoje, co pozwoli zaoszczędzić na zakupach, a zwłaszcza w aptece, w razie problemów żołądkowych. Woda butelkowana jest łatwo dostępna w sklepach i hotelach, co ułatwia bezpieczne spożycie. Warto pamiętać, że nawet w restauracjach lepiej jest poprosić o wodę butelkowaną zamiast tej podawanej w dzbanku.

Świeże owoce w Turcji? Zapomnij o nich

Podobnie jest także z surowymi warzywami i owocami, które mogą być źródłem bakterii i pasożytów. Jeśli nie jesteśmy w stanie ich dokładnie umyć lub obrać, to lepiej z nich zrezygnować, aby uniknąć ryzyka zatrucia pokarmowego. Należy wystrzegać się również częstowania owocami na straganach, gdzie warunki sanitarno-higieniczne mogą pozostawiać wiele do życzenia. Jedzenie sałatek w mało znanych restauracjach też nie jest zalecane, ponieważ nie mamy pewności, jak dokładnie zostały one przygotowane. Nawet w renomowanych miejscach warto zachować ostrożność i dopytać o sposób mycia warzyw.

Tymi potrawami łatwo się zatruć w Turcji. Lepiej na nie uważaj

Warto zwrócić szczególną uwagę na potrawy mięsne i te z owocami morza. Jeśli zdecydujemy się na takie dania, powinny być one dokładnie ugotowane lub usmażone w wysokiej temperaturze. Unikajmy krwistych lub niedogotowanych potraw, które mogą być źródłem bakterii i pasożytów. Przed wizytą w restauracji serwującej ryby lub owoce morza, warto dokładnie przeczytać jej opinie. Wybór sprawdzonego miejsca jest kluczowy, aby uniknąć problemów zdrowotnych. W przypadku takich potraw lepiej jest zapłacić więcej, ale mieć pewność co do ich jakości i bezpieczeństwa.

Tanio nie znaczy dobrze. "Zemsta sułtana" na własne życzenie

Ostatnią kwestią są tureckie kuchnie uliczne, które uznawane są za popularne i smaczne, Dodatkowo oferują niższe ceny niż w rekomendowanych restauracjach, co czyni je atrakcyjną opcją dla turystów. Jednak jedzenie z ulicznych stoisk może być ryzykowne dla zdrowia. Nie wszystkie stoiska będą czyste i bezpieczne, a warunki sanitarno-higieniczne mogą być różne. Warto wybierać miejsca, które mają dużą rotację klientów zagranicznych. Przed zakupem warto także ocenić ogólną czystość stoiska i zachowanie sprzedawców.

