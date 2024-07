Punta Rata, zwana perłą Riwiery Makarskiej

Punta Rata, położona na wybrzeżu Riwiery Makarskiej w południowo-zachodniej Chorwacji, niedaleko miejscowości Brela, zachwyca turystów swoim naturalnym pięknem. Ta kameralna żwirowa plaża z jednej strony otoczona jest gęstym sosnowym lasem, z drugiej zaś krystalicznie czystą turkusową wodą, która zachęca do kąpieli.

Ciepły i spokojny brzeg sprawia, że Punta Rata to idealne miejsce do pływania, nurkowania oraz uprawiania sportów wodnych. Turyści odwiedzający tę plażę mogą cieszyć się bliskością natury oraz ciszą, która tam panuje. Plaża jest położona w rezerwacie przyrody, co oznacza, że infrastruktura nie jest intensywnie rozbudowana. Dzięki temu możemy napawać się naturalnym pięknem śródziemnomorskiej przyrody. Kameralność i spokój tego miejsca sprawiają, że wielu turystów czuje się tam jak w raju.

Stiniva - ukryty skarb wyspy Vis

Plaża Stiniva, położona pomiędzy skalnymi urwiskami na południu wyspy Vis, oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Odwiedzającym to miejsce turystom ukażą się dwie wysokie skały tworzące bramę do niewielkiej i urokliwej zatoczki. To właśnie w niej znajduje się mała i kamienista plaża Stiniva, która z uwagi na trudny dostęp nie jest tak tłumnie odwiedzana przez turystów. Dzięki temu odpoczniemy tam z dala od turystycznego zgiełku, jednak musimy pamiętać, że nie jest to miejsce zupełnie dzikie. Na plaży można wynająć leżaki oraz skorzystać z baru z przekąskami i napojami.

Woda w zatoczce jest dość płytka, co sprawia, że nadaje się do spokojnego pływania oraz snorkelingu. Pieszy dostęp do plaży jest utrudniony, a szlak wydeptany przez turystów nie jest w żaden sposób zabezpieczony, dlatego nie jest to najlepsze miejsce na wycieczkę z dziećmi. Trasa w jedną stronę zajmuje około 40 minut, dlatego bezpieczniejszym i wygodniejszym sposobem dotarcia na plażę może być przypłynięcie kajakiem lub motorówką.

Skały otaczające plażę Stiniva tworzą bramę do zatoki 123RF/PICSEL

Sakarun - niezwykłe piękno wyspy Dugi Otok

Sakarun, położona na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Dugi Otok, to jedna z najbardziej malowniczych plaż w Chorwacji. Słynie z białego piasku i krystalicznie czystej, turkusowej wody, dzięki czemu plażując w tym miejscu, poczujemy się jak na egzotycznych wakacjach. Ta malownicza plaża otoczona jest bujnym lasem, który zapewnia przyjemny cień.

Plaża Sakarun jest idealnym miejscem na relaks i odpoczynek. Dzięki łagodnemu zejściu do morza i płytkiej wodzie stanowi doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. W okolicy znajdują się bary i restauracje, w których warto spróbować lokalnych specjałów takich jak owoce morza czy też mięsa z grilla.

Ukryta pod klifami Dalmacji plaża Pasjača

Plaża Pasjača to ukryty skarb Chorwacji, położony pod majestatycznymi klifami, który pozostaje nieznany wielu turystom. Dostęp do niej jest trudny, a prowadzą do niej strome schody wyrzeźbione w skale. Samo zejście na plażę to wyjątkowa atrakcja, umożliwiająca podziwianie malowniczych krajobrazów Dalmacji.

Pasjača to niewielka, piaszczysto-żwirowa plaża, z jednej strony otoczona wysokimi na 150 metrów klifami Konavle, a z drugiej strony krystalicznie czystą wodą o lazurowym odcieniu. Jest to idealne miejsce na romantyczny wypoczynek z dala od tłumów turystów.

Położona zaledwie 30 kilometrów na południe od Dubrownika, Pasjača jest doskonałym celem dla turystów podróżujących po Chorwacji samochodem - dojazd do niej zajmuje około 40 minut.

Pasjača to niesamowita, dzika plaża, na której wypoczniemy z dala od turystycznego zgiełku 123RF/PICSEL

Zlatni Rat - Złoty Róg Chorwacji

Według wielu turystów to właśnie Zlatni Rat (Złoty Róg) zasługuje na miano jednej z najpiękniejszych plaż Chorwacji. Przyjeżdżających zachwyca nie tylko czysta i lazurowa woda, ale przede wszystkim niebywały kształt plaży, który przypomina wpadający w morze róg. Ogromne wrażenie robi również złoty kolor żwirowego nadbrzeża, który pięknie komponuje się z turkusem wody.

Zlatni Rat jest idealnym miejscem zarówno dla miłośników wylegiwania się w słońcu, jak i osób preferujących aktywny wypoczynek. Z jednej strony plaży panują doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, takich jak windsurfing i kitesurfing, natomiast druga część plaży jest dużo spokojniejsza, z cieplejszą wodą, co czyni ją idealną na wypoczynek z dziećmi. Popularnością w tym miejscu cieszy się również nurkowanie, które pozwala odkrywać podwodne piękno.

Zlatni Rat ma około 150 metrów długości, a jej kształt nieustannie zmienia się pod wpływem prądów morskich i wiatru. Plaża znajduje się 2 kilometry na zachód od miasta Bol na wyspie Brač w środkowej Dalmacji. To bez wątpienia jedna z najpiękniejszych plaż nad Morzem Adriatyckim, a także jedna z największych atrakcji turystycznych Chorwacji.

Zlatni Rat to jedna z najbardziej ikonicznych plaż Chorwacji 123RF/PICSEL

