Dubne (904 m n.p.m.) - szczyt w głównym grzbiecie Gór Leluchowskich. To ważny punkt na mapie turystycznej, gdzie krzyżują się szlaki, co czyni go świetnym miejscem na odpoczynek i dalsze eksplorowanie regionu.

Dzika przyroda i górska cisza - to, co wyróżnia Góry Leluchowskie, to brak tłumów i możliwość obcowania z naturą w jej najczystszej postaci. Znajdziemy tu rozległe polany, gęste lasy i wąskie ścieżki, które zachęcają do spokojnych spacerów i podziwiania pięknych widoków.