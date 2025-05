Park Arkadia - gdzie dokładnie się znajduje?

Chcąc nakreślić plan wyprawy, zwykle mówi się o Arkadii jako wsi położonej w gminie Nieborów, nad rzeką Skierniewką. Województwo łódzkie nie jest ci jeszcze najlepiej znane? Zapewne łatwiej będzie namierzyć miejscowość na mapie, szukając jej w okolicach Łowicza - dzieli je nieco ponad 5,5 km. Na niezobowiązującą wycieczkę, bez długiego planowania mogą zdecydować się mieszkańcy stolicy kraju. Dojazd z Warszawy do Arkadii zajmuje około godziny. Park zresztą stanowi oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Park o każdej porze roku prezentuje się urokliwie. Na zdjęciu Świątynia Diany Marek Bazak East News

W poszukiwaniu sielanki, czyli historia powstania Arkadii

Najważniejszą postacią w historii miejsca jest księżna Helena Radziwiłłowa, która w 1778 roku dała się ponieść modzie na tworzenie ogrodów w stylu angielskim. Miały być one alternatywą dla obiektów kojarzonych z barokowymi, francuskimi ogrodami, w których dominowały aranżacje dopracowane niemalże do centymetra. Zamiast wypielęgnowanych alejek i trawników, chciano uzyskać efekt bardziej naturalny, nawiązujący do wiejskich, a momentami nawet baśniowych krajobrazów.

Zapewne również z tych powodów księżna postanowiła zmienić nazwę wsi Łupia należącej do jej męża - Michała Hieronima Radziwiłła - na Arkadię, by w pełni oddać pomysł na zagospodarowanie tego miejsca. Miejsca, które miało być odskocznią od świata, wypełnioną motywami nawiązującymi zarówno do antyku, jak i średniowiecza.

Zgodnie z założeniami, w Arkadii można szukać odpoczynku od miejskiego zgiełku Piotr Kamionka/REPORTER East News

Pierwszą oprawę architektoniczną i ogrodową opracował Szymon Bogumił Zug, choć założycielka nadal w pełni angażowała się w tworzenie Arkadii. Jej rozbudowę kontynuowała zresztą przez kolejne 20 lat, aż do swojej śmierci w 1821 roku. W pracach brali udział również inni znani architekci, malarze i rysownicy, w tym Jan Piotr Norblin, Aleksander Orłowski oraz Henryk Ittar.

Co zobaczyć w Arkadii obok Nieborowa? Najważniejsze punkty

Przybywający co Arkadii turyści i fotografowie swoje pierwsze kroki kierują w stronę dwóch obiektów. Pierwszym z nich jest Świątynia Diany, który od razu wywołuje skojarzenia z budowlami antycznymi. Helena Radziwiłłowa stworzyła w tym miejscu swoiste muzeum, gromadząc w nim kolekcję sztuki antycznej oraz kopii dzieł starożytnych, średniowiecznych i renesansowych.

Drugą wizytówką Arkadii jest Akwedukt wzorowany na architekturze wodociągów rzymskich. Należy jednak wspomnieć, że współcześnie mamy do czynienia z rekonstrukcją oryginału pochodzącego z 1784 roku. Nadal jednak pozostaje on jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w parku, często stając się plenerem dla romantycznych sesji ślubnych.

Akwedukt to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Arkadii Piotr Kamionka/REPORTER East News

Podczas przechadzki trafimy do Groty Sybilii, będącej pierwszym z budynków wzniesionych w parku. To właśnie w tej lokalizacji twórcy widzieli przestrzeń idealną do kontemplacji nad sprawami życia i śmierci. W pobliżu zlokalizowane są także:

Domek Gotycki,

Łuk Kamienny,

Dom Murgrabiego,

Przybytek Arcykapłana,

pozostałości Cyrku i Amfiteatru,

Dom Konopnickiego,

symboliczny grobowiec księżnej Heleny Radziwiłłowej na Wyspie Topolowej.

Domek Gotycki Krzysztof Chojnacki East News

Należy pamiętać, że wstęp do ogrodu jest płatny, a wejściówki można kupić za pośrednictwem strony internetowej. Na zwiedzanie warto wygospodarować co najmniej godzinę.

