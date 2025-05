Pierwsze zmianki o tym miejscu pochodzą z 1317 roku. Pławniowice to dość niepozorna, śląska perełka, która jest oddalona niecałe 20 kilometrów od Gliwic. Miejscowość położona w gminie Rudziniec przyciąga nie tylko mieszkańców i przyjezdnych chcących zrelaksować się nad jeziorem. To również magnes dla tych, którzy chcą zapoznawać się z historią w trakcie zwiedzania Pałacu Ballestremów czy spacerów po pobliskim parku.

- Przy pięknej pogodzie nad jeziorem są tłumy, zarówno mieszkańców Gliwic czy okolicznych miejscowości. Osobiście polecam koncerty organizowane w parku, podczas których grane są różne rodzaje muzyki, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. To typowo turystyczna wieś: Pławniowice to idealne miejsce na spacery czy jazdę na rowerze. Przyjedźcie, a przekonacie się sami - mówi Interii pani Małgorzata, mieszkanka Gliwic.

Przykładowo, czarny szlak rowerowy nr 30 Toszek-Pławniowice to okazja, by zwiedzić dwie atrakcyjne pod względem turystycznym miejscowości w powiecie gliwickim. Wycieczka malowniczym szlakiem to okazja, by odwiedzić zamek w Toszku, jak i znajdujący się w Pławniowicach Pałac Ballestremów.