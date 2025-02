To najpiękniejsza wyspa na świecie. Internauci wybrali grecki raj

Zakynthos to jedna z najpopularniejszych Wysp Jońskich, a dodatkowo została okrzyknięta "najpiękniejszą wyspą na planecie". Takie miano nadała jej niemiecka redakcja Travelbook, która zorganizowała ankietę wśród internautów. Nie mieli jednak oni dużych wątpliwości co do swojego wyboru. To chętnie odwiedzany kurort wakacyjny, a zwłaszcza wśród Polaków, których bywa tam na pęczki. Dzięki temu lub może przez to, śródziemnomorski klimat może trochę tracić na wartości, jednak nie ma się czemu dziwić. Wyspa jest naprawdę wyjątkowa, opatulona majestatycznymi górami, stromymi klifami, turkusowymi wodami i malowniczymi krajobrazami.

Plaża Navagio Canva Pro INTERIA.PL

Warto zaznaczyć, że wyspa to nie tylko piękne plaże, ale także schronienie dla rzadkich gatunków zwierząt. Jest jednym z najważniejszych siedlisk zagrożonych wyginięciem żółwi morskich z gatunku Karetta. Te przyciągające uwagę turystów stworzenia można spotkać szczególnie na piaszczystych plażach Laganas i Kalamaki, gdzie składają jaja. Jednak, aby je zobaczyć należy być bardzo cierpliwym i wyczekiwać na wyklucie się wieczorami. Okres rozrodczy żółwi trwa tam do końca lipca.

Wyspa przyciąga również miłośników aktywnego wypoczynku. To doskonałe miejsce dla entuzjastów nurkowania i snorkelingu, którzy mogą podziwiać bogate życie morskie w przejrzystych wodach Morza Jońskiego. Pasjonaci trekkingu znajdą tu liczne malownicze szlaki prowadzące przez klify i gaje oliwne, natomiast amatorzy żeglarstwa mogą odkrywać urokliwe zatoczki i ukryte plaże dostępne jedynie od strony morza. Zakynthos to prawdziwy azyl dla tych, którzy kochają bliski kontakt z naturą i aktywny wypoczynek.

Zółw Karetta Canva Pro INTERIA.PL

Jak zorganizować wycieczkę na Zakynthos?

Obecnie jest mało bezpośrednich lotów z Polski na Zakythos, a najwięcej ofert przypada na sezon wakacyjny. Takie połączenia znajdziemy za pośrednictwem linii lotniczej Ryanair lub Wizz Air z Warszawy (Modlin), które będą przypadać raz w tygodniu w niedzielę. Na dany moment ceny tych połączeń rozpoczynają się od ok. 900 zł, a czas przelotu to ok. 2,5 godziny.

Przejdźmy do kosztów obiektów noclegowych, które np. na Bookingu rozpoczynają się 838 zł — taki wariant obejmuje 7 nocy dla dwóch osób początkiem czerwca. Jednak pakiety all inclusive zaczynają się od ok. 3750 zł za dwie osoby. Dlatego licząc na pełne wyżywienie, warto zdecydować się na wyjazd z biurem podróży. Ile w takim razie musimy zapłacić z organizację wycieczki przez touroperatora? Ceny są zróżnicowane, a wszystko zależy od standardu oraz terminu, na który się decydujemy. Od czerwca do końca września oferty rozpoczynają się nawet od ok. 1491 zł za osobę bez wyżywienia, a w pakiecie all inclusive od 2161 zł za osobę. Oczywiście należy zaznaczyć, że ceny są elastyczne i ciągle się zmieniają w zależności od zainteresowania i terminu.

Zakynthos to raj dla fotografów, każde ujęcie jest bajeczne Canva Pro INTERIA.PL

Podróż do greckiego raju. Co warto zobaczyć?

Atrakcje na wyspie Zakythos można wymieniać bez końca, więc skupimy się dzisiaj na tych najważniejszych. Jednak jest to miejsce piękne samo w sobie, gdzie każdy zakamarek ma swój urok i niesamowity klimat. Zacznijmy więc od plaż, które cieszą się sporym uznaniem, zwłaszcza latem. Do najpiękniejszych zalicza się:

Kalamaki,

Banana,

Xigia,

Laganas,

Tsilivi,

Gerakas

Agios Sostis

Istotnym elementem podróży na najpiękniejszą wyspę świata jest także zobaczenie Navagio Beach, nazywanej również Plażą Wraku. Jest to bardzo często odwiedzane miejsce na wyspie, przez co bywa oblegane przez turystów. Jednak charakteryzuje się pewną wyjątkowością, a jej nazwa nie jest przypadkowa, gdyż wywodzi się od znajdujących się na brzegu pozostałości po statku MV Panagiotis. Wrak ten zatonął w 1980 roku przez sztorm i miał przewozić nielegalne towary. Jak dostać się na plażę? Opcji nie ma zbyt wiele, a główna prowadzi przez wody. Najprościej jest wypłynąć w rejs wycieczkowy z portu Zakynthos Town lub Agios Nikolaos.

Pierwszy raz na Zakynthos? Musisz odwiedzić to miejsce! Canva Pro INTERIA.PL

W przewodnikach turystycznych znajdziemy również Błękitne Groty, uznawane za jedno z miejsc, które warto odwiedzić. Znajdują się na północno-zachodnim wybrzeżu i można do nich dotrzeć zarówno drogą wodną, jak i samochodem. Najbardziej malowniczą opcją jest jednak rejs statkiem — pod warunkiem że nie zmagamy się z chorobą morską. Miejsce to zachwyca naturalnymi formacjami skalnymi i łukami, a swoją nazwę zawdzięcza niezwykłym barwom, które powstają dzięki odbiciu wody.

Blue Caves CanvaPro INTERIA.PL

Nie sposób pominąć stolicy i głównego portu wyspy — Zakynthos, znanego również jako Zante. Miasto przyciąga turystów nie tylko swoją historią, ale także wyjątkową atmosferą. Najważniejszym punktem jest kościół św. Dionizosa, największa świątynia na wyspie, w której znajdują się relikwie jej patrona. Warto także odwiedzić malowniczy plac Solomosa, otoczony eleganckimi budynkami, oraz nadmorski bulwar, idealny na wieczorne spacery. Miasto tętni życiem przez cały rok, oferując liczne restauracje, kawiarnie i muzea, a jego urok najlepiej podziwiać z pobliskiego wzgórza i ruin zamku Bochali, skąd roztacza się spektakularny widok na port i Morze Jońskie.

Widok na miasto Zante z zamku Bochali Canva Pro INTERIA.PL