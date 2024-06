Położone na Pomorzu Bory Tucholskie to jeden z najbardziej rozległych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Wśród kaszubskich lasów, znajduje się 900 jezior i 600 km szlaków turystycznych — pieszych i rowerowych. Godzinę jazdy samochodem na południe od Gdańska stajemy u wrót królestwa flory i fauny — w Borach Tucholskich utworzonych zostało kilkanaście parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, rezerwat biosfery i obszar Natura 2000.

Obecna infrastruktura turystyczna nie przypomina już tej z czasów PRL, choć osoby wiedzione nostalgią za okresem zakładowych wczasów nie zawiodą się — wciąż można napotkać ośrodki wczasowe, domki letniskowe i restauracje pamiętające XX wiek. Jednak prym wiodą nowoczesne pensjonaty, agroturystyka, a także pięciogwiazdkowe hotele spa i wellness. Co oferują turystom Bory Tucholskie?

Wędrówkę po Borach Tucholskich warto rozpocząć w ich nieformalnej stolicy — Tucholi położonej 120 km na południowy zachód od Gdańska. To niewielkie, zaledwie 14-tysięczne miasto z bogatą historią sięgająca czasów średniowiecza. Miasto założył w XIII wieku książę gdański Sambor I. W 1330 r. Tuchola znalazła się pod władaniem krzyżaków i stała się siedzibą komtura aż do roku 1410, kiedy po bitwie pod Grunwaldem miasto i zamek poddały się bez walki Polakom — legendarne dwa "nagie miecze", które Wielki Mistrz Krzyżacki Ulrich von Jungingen podarował przed bitwą Królowi Polskiemu Władysławowi Jagielle pochodziły właśnie z Tucholi.

Kto pragnie ciszy, spokoju i sielskich klimatów kaszubskiej wsi, ten zdecydowanie powinien wybrać się do Wdzydz Tucholskich. Wieś położona nad jeziorem Wdzydze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym to idealne miejsce na wypoczynek. Infrastruktura jest bardzo skromna — znajduje się tu tylko jeden sklep, mały pensjonat i kilka prywatnych kwater, ale właśnie na tym polega kameralny urok Wdzydz.