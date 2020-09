Wambierzyce: Jerozolima Dolnego Śląska

- Czułam się tam, jakbym wjechała do innego kraju. A to nasz. Piękny – o jakim miejscu w Polsce pisze w ten sposób Marta Manowska? O Wambierzycach. W tej wiosce, położonej w powiecie kłodzkim, słynącej z niezwykłej bazyliki, odnalazła klimat Włoch albo Grecji.

Zdjęcie Bazylika w Wambierzycach robi ogromne wrażenie /123RF/PICSEL

- Wambierzyce. Dawno żadne miejsce tak mnie nie zauroczyło. Robi ogromne wrażenie. Malutkie miasteczko z przepięknym klimatem. Te łuki. Sanktuarium ze schodami, jakich nie widziałam w żadnym europejskim mieście. Poczułam się jak we Włoszech, albo Grecji. A jest u nas. A schody hiszpańskie mogą się tylko wambierzyckim przyglądać. Na zdjęciu akurat drzwi, ale sprawdźcie sobie w grafice Wambierzyce. Perła - Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", przedstawia swoim instagramowym fanom jedną z największych atrakcji ziemi kłodzkiej.

Po Wambierzycach przemieszczała się rowerem, zresztą w ostatnich dniach przejechała na swoim jednośladzie wiele kilometrów, mknąc przez Dolny Śląsk.

Wambierzyce stały się od XIII w. miejscem kultu Maryjnego. Wtedy to, jak głoszą stare przekazy, odzyskał wzrok modlący się pod figurką Jan z Raszewa.

Aby ułatwić odprawianie nabożeństw pod lipą, gdzie dokonał się cud, postawiono kamienny ołtarz, kropielnicę i lichtarz. Przedmioty te zachowały się do dziś i znajdują się w krużgankach bazyliki.

Zdjęcie Marta Manowska zachwyciła się Wambierzycami / Piotr Fotek / Reporter

W minionych stuleciach Wambierzyce odwiedziło wielu pielgrzymów z Polski, Czech, Moraw i Niemiec. Cudowne uzdrowienia, łaski i nawrócenia, spisywane były przez kronikarzy ziemi kłodzkiej. Wambierzyce od lat nazywane są Jerozolimą Dolnego Śląska.

Do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, która góruje nad wambierzyckim rynkiem, prowadzi 57 schodów o symbolicznym znaczeniu: 9 (liczba chórów anielskich), plus 33 (wiek Chrystusa w chwili ukrzyżowania), plus 15 (wiek Marii w chwili poczęcia Chrystusa).

Na okolicznych wzgórzach i w centrum miejscowości znajdują się liczne kaplice, kapliczki i bramy, które wchodzą w skład Kalwarii (zespół obiektów symbolizujących stacje Męki Pańskiej, zakładany zazwyczaj na wzgórzach, tak by przypominał swym położeniem Jerozolimę).

Jest też tam wiele innych nawiązań do Jerozolimy - przez Wambierzyce płynie Cedron, a wśród wzgórz, które otaczają miejscowość, są Syjon, Tabor i Horeb.

Zdjęcie Wambierzyce są wyjątkowym miejscem na mapie Polski / 123RF/PICSEL