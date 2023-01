Spring break - Turcja

Niekwestionowaną królową wiosennych wakacji jest Turcja. To właśnie do tego kraju można znaleźć najwięcej ofert na stronach biur podróży, jeśli chodzi o marzec i kwiecień. Sytuacja zatem wygląda podobnie jak w przypadku właściwie każdej innej pory roku.

Co więcej, propozycje te są również najtańsze - dużo z nich kosztuje mniej niż 2500 złotych. Ceny za tygodniowe wczasy all inclusive w Turcji można znaleźć już od 2200 złotych, trzeba więc przyznać, że okres ten pozwala sporo zaoszczędzić w porównaniu do miesięcy wakacyjnych. Należy dodać, że podobne ceny dotyczą urlopu podczas świąt wielkanocnych.

W marcu i kwietniu temperatury na tureckiej riwierze wahają się od 20 do nawet 25 stopni. Jest to zatem idealna pogoda zarówno do plażowania, jak i zwiedzania. A jak wszyscy dobrze wiemy, w Turcji zdecydowanie jest co zwiedzać. Warto wybrać się na całodniową wycieczkę do Stambułu lub nieco bliżej do Kapadocji lub Pamukkale.

Spring break - Tunezja, Djerba

Nieco więcej trzeba zapłacić za wczasy w tym okresie na tunezyjskiej Djerbie. Tygodniowy pobyt na wyspie z opcją all inclusive kosztuje od około 2400 złotych. Nieco wyższe ceny obowiązują za wypoczynek w okresie Wielkanocy, kiedy należy doliczyć kilkaset złotych.

Z Djerby można się wybrać zarówno na wycieczki do Tunezji kontynentalnej, jak i miejscowe. W pierwszym przypadku biura podróży oferują m.in. dwudniową wyprawę na Saharę. Z kolei na samej wyspie warto wybrać się na farmę krokodyli. Jeśli chodzi o temperatury w marcu i kwietniu, to są one w okolicach 20 stopni.

Spring break - Egipt

Podobne kwoty jak za wakacje w Tunezji w marcu i kwietniu zapłacimy również w przypadku Egiptu. Za tydzień wczasów all inclusive w Hurghadzie czy Marsa Alam zapłacimy już od około 2500 złotych. Oferty w okresie wielkanocnym kosztują trochę więcej, jednak wciąż można znaleźć takie poniżej 3000 złotych.

Temperatury wczesną wiosną w Egipcie sięgają nawet 25 stopni. Pogoda zachęca więc do spędzania czasu na pięknych, piaszczystych plażach oraz do nurkowania. Zwolennicy aktywnego zwiedzania także nie będą zawiedzeni - będąc w tym kraju, warto odwiedzić takie miejsca jak piramidy i Sfinksa w Gizie, stolicę Kair czy starożytne świątynie w Luksorze.

Spring break - Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie

Zdecydowanie mniej ofert na wiosenne wczasy jest do krajów europejskich. Poniżej 3000 złotych znajdziemy kilka ofert do Hiszpanii, a dokładnie na Wyspy Kanaryjskie. Najtaniej wychodzą wakacje all inclusive na Fuerteventurze, których ceny zaczynają się od 2800 złotych.

Na tej hiszpańskiej wyspie warto wybrać się do parku zoologicznego Oasis, gdzie można zobaczyć ponad 3000 zwierząt. Są również dostępne wycieczki na sąsiadujące Lanzarote. Termometry w marcu i kwietniu na Fuerteventurze pokazują 22-23 stopnie. Wyspa znana jest z silnych wiatrów.

Spring break - Grecja, wyspy

Oferty wiosennych wakacji można znaleźć także do Grecji - na Kretę czy Rodos. Obie wyspy są równie zachwycające. Koszt takiego tygodniowego pobytu all inclusive może wynieść około 2800 złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że sezon w tym kraju zaczyna się od kwietnia.

Na greckich wyspach w tym okresie jest nieco chłodniej niż na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich - temperatury wynoszą około 18 stopni. Niemniej jednak wciąż jest to dobra pogoda na udany odpoczynek, a przede wszystkim na zwiedzanie bez upałów oraz bez tłumu turystów i kolejek do znanych atrakcji.

