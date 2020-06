Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek turystyczny w Tatrach. Każdego roku to miejsce odwiedza ponad milion turystów. Wielu z nich rusza w drogę z parkingu w Palenicy Białczyńskiej, gdzie zostawiają samochód. W sezonie często brakuje tam miejsc i turyści muszą zawracać. Jest jednak sposób, by tego uniknąć w długi weekend.

Zdjęcie Kupując prakingowy bilet online będziesz miał pewnośc, że nie spotka cię niemiła niespodzianka /Jan Wlodarczyk /Agencja FORUM

Na początku czerwca Tatrzański Park Narodowy (TPN) uruchomił internetową rezerwację miejsc parkingowych przy najbardziej popularnym szlaku turystycznym w Tatrach - chodzi o parking w Palenicy Białczańskiej. Miejsca można rezerwować na długi czerwcowy weekend przypadający na święto Bożego Ciała, czyli od 11 do 14 czerwca. Władze parku spodziewają się wówczas najazdu turystów.

Reklama

"Kupując e-bilet, turysta będzie miał pewność, że nie spotka go niemiła niespodzianka i nie będzie miał gdzie zostawić samochodu, wybierając nad Morskie Oko" - czytamy na stronie TPN.

W sprzedaży online jest dostępnych każdego dnia 200 miejsc parkingowych, czyli nieco ponad połowa dostępnych miejsc. Turysta, który najpóźniej dzień przed planowaną wycieczką do godz. 18. wykupi miejsce parkingowe, będzie miał pewność, że pozostawi tam swój samochód i nie będzie musiał szukać innego, być może bardziej oddalonego miejsca. Warunkiem jest przyjazd na parking najpóźniej do godziny 8 rano.

Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony tpn.pl. Władze parku rekomendują także zakup e-biletu za uprawniającego do wejścia na szlaki w TPN.



10 najpiękniejszych szlaków w Tatrach 1 / 10 Tatry polskie: Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem od Czarnego Stawu pod Rysami (szlak zielony) Szlak na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem to bez wątpienia najpiękniejszy szlak polskich Tatr. Trasa jest dość trudna i eksponowana, ale też niesamowicie widokowa. Jej najbardziej widowiskowym fragmentem jest moment wejścia na grzbiet Kazalnicy Mięguszowieckiej, z której roztacza się jedna z najwspanialszych panoram w Tatrach. Stąd wiedzie ścieżka na przełęcz, wprowadzając nas pod koniec na słynną galeryjkę – fragment wąskiego przejścia u podnóży skał w dużej ekspozycji. Widok z samej przełęczy też jest doskonały i mało opatrzony, bo stosunkowo rzadko fotografowany. Źródło: materiały prasowe Autor: Karol Nienartowicz udostępnij

Bilet wstępu oraz potwierdzenie zakupu miejsca parkingowego należy zapisać w pamięci telefonu lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zobacz również: