Internauci wybrali najpiękniejszą polską plażę. Oddano prawie 8 tys. głosów

Opublikowaliśmy ankietkę dotyczącą najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Na podstawie odpowiedzi stworzyliśmy turystyczny ranking, a oddano aż 7786 głosów. Internauci nie mieli wątpliwości co do tego, które polskie plaże powinny znaleźć się na podium. Użytkownicy wybierali między 10 miejscowościami, takimi jak: Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg, Łeba, Mielno, Hel, Sopot, Świnoujście, Ustka i Ustronie Morskie.

Wybrzeże Bałtyku 123RF/PICSEL

To najpiękniejsza plaża nad Bałtykiem. Użytkownicy nie mieli wątpliwości

Na pierwszym miejscu naszego rankingu znajdują się plaże w Świnoujściu, a zadecydowało o tym aż 31% internautów. W porównaniu do innych odpowiedzi można śmiało stwierdzić, że użytkownicy nie mieli wątpliwości, która z nich jest najbliższa ich sercom. Nie ma się jednak czemu dziwić, gdyż tamtejsza Plaża Centralna została oznaczona Błękitną Flagą. To idealne miejsce dla osób poszukujących przestrzeni do odpoczynku na złocistym piasku i w czystej wodzie.

Tylko Świnoujście. komentuje Antonona Trzonkowska na naszym Facebooku

Do dyspozycji turystów jest jeszcze więcej plaż w Świnoujściu, takich jak:

Plaża Cztery Wiatry,

Plaża Karsiborska.

Plaża Uzdrowiskowa.

Plaże w Świnoujściu są uwielbiane przez przyjezdnych 123RF/PICSEL

Plaża nad Bałtykiem, którą pokochali nasi użytkownicy

Jak się okazuje, internauci nie przechodzą obojętnie także obok plaż na Helu, które znalazły się na drugim miejscu w naszym rankingu. Przyjezdni mają do dyspozycji dwie plaże: Dużą i Małą. Pierwsza położona jest na Cyplu Helskim i należy do tych mniej zatłoczonych, jednak, aby się do niej dostać, należy przejść przez krótki odcinek lasu. Natomiast ta druga znajduje się obok helskiego fokarium i słynie ze świetnej infrastruktury turystycznej. W pobliżu znajdują się różnorodne sklepy, bary, czy też restauracje.

To doskonała lokalizacja do spacerów i wypoczynku w ciszy. Miłośnicy sportów wodnych, mogą cieszyć się tam windsurfingiem lub kitesurfingiem. Warto zwrócić również uwagę na doskonałe połączenia komunikacyjne i łatwy dostęp do plaż.

Helska plaża Andrzej Grygiel East News

Którą plażę nad Bałtykiem wybrać? Użytkownicy radzą

Natomiast trzecie miejsce zajęła Łeba, która zdaniem użytkowników ma równie piękne plaże, co Hel. Dzięki swojemu unikalnemu i turystycznie atrakcyjnemu położeniu, plaże w Łebie od lat przyciągają wielu turystów. Miłośnicy plażowania doceniają ich szerokość i piaszczystość, podczas gdy osoby lubiące spacery wzdłuż wybrzeża zachwycają się zróżnicowanymi krajobrazami i nieregularną linią brzegową. W sezonie letnim wyznaczone są tutaj dwa duże, strzeżone kąpieliska.

Dla mnie Łeba. komentuje Beata Kuź na Facebooku

To nie są jednak jedyne plaże, które podobają się naszym użytkownikom. Doceniają również wybrzeża w Kołobrzegu, Ustce i Ustroniu Morskim.

Wszystkie piękne. Każda ma swój urok. Lidia Leśniak

Plaża w Łebie Mateusz Grochocki East News

