Im popularniejsze, tym droższe. Pomorze bez zaskoczeń

Niektórzy są zdania, że za tydzień wakacji w Polsce z rodziną zapłacimy więcej, niż za tydzień zagranicznego pobytu w Grecji, czy we Włoszech. Z roku na rok ceny w trakcie letniego sezonu rosną i nieco przerażają turystów.

Nic też dziwnego, że cieszące się taką popularnością Pomorze, bywa także drogą rozrywką. Cyklicznie pojawiają się pytania "ile w tym roku zapłacimy za nocleg", "ile zapłacimy za rybę w smażalni lub gofra", a ceny naprawdę potrafią zaskoczyć.

Ceny za wynajem kwater rosną w zależności od wielkości miasta i bliskości do morza 123RF/PICSEL

Zwłaszcza jeżeli mowa o naprawdę turystycznych miejscach. Prym pod tym kątem wiodą popularne kurorty i miasta okrzyknięte najpiękniejszymi w regionie. Nietrudno się domyślać, że wakacje na północy Polski najdrożej mogą nas wynieść w Trójmieście, a także właśnie w kurortach jak Kołobrzeg, Mielno, Łeba czy całym Półwysepie Helskim.

Jednak Pomorze to nie tylko wymienione wyżej miejsca. To o wiele więcej. Mniejsze miasta, miasteczka i wsie czekają na turystów z o wiele niższymi cenami. Gdzie zatem warto szukać wypoczynku tak, by nie zbankrutować w te wakacje?

Nieoczywiste miejsca olśniewają swoim pięknem. O nich się nie mówi

Gdzie szukać tańszych miejsc turystycznych nad polskim morzem? 123RF/PICSEL

Pomorze jest pełne pięknych miasteczek i wsi, które co prawda nie są tak popularne jak Trójmiasto, ale może właśnie na tym polega ich urok i magia? Z pewnością nie tylko to może nas urzec, ale także ceny w tych miejscach.

Zaczynając od miejsca położonego najbliżej popularnego Gdańska, możemy zwrócić uwagę na Żuławy Wiślane. Żuławy to region położony między Gdańskiem, Malborkiem oraz Elblągiem.

To teren o specyficznym położeniu geograficznym - znajduje się w depresji i musi być sztucznie odwadniany. Znajdują się tam liczne rzeki, kanały, a całość tworzy niesamowity widok, zwłaszcza o porankach i wieczorach, gdy po okolicy kładzie się gęsta, romantyczna mgła. Żuławy są niekiedy nazywane "małą Holandią" przez swoje ukłsztatowanie terenu.

Region ten, znany jest więc z malowniczych krajobrazów i historycznych miejsc. Jest mniej popularny turystycznie przez bliskość Gdańska, co sprawia, że ceny noclegów tam mogą być znacznie niższe.

Żuławy to niezwykła natura bez tłumów turystów, ale też ciekawa architektura pełna starych wiatraków i domów podcieniowych.

Plaża w Pogorzelicy zachwyca swoją szerokością MARIAN SADKOWSKI/REPORTER Reporter

W pobliżu Gdańska znajduje się także Mikoszewo. To niewielka miejscowość między Krynicą Morską a Gdańskiem. Średnia cena noclegu to około 235 zł za noc, co czyni ją jedną z najtańszych opcji nad Bałtykiem. Szeroka i piaszczysta plaża jest doskonałym miejscem do relaksu i kąpieli morskich. Plaża jest mniej zatłoczona niż w bardziej znanych kurortach, co sprawia, że jest idealna dla osób szukających spokoju i ciszy.

Nieco więcej niż w Mikoszewie zapłacimy za nocleg w Pogorzelicy, ale wciąż możemy spodziewać się przyjaznych cen. To spokojna miejscowość z sosnowymi lasami i plażami nagrodzonymi Błękitną Flagą. Ceny noclegów zaczynają się od około 289 zł za noc. To idealne miejsce dla osób szukających ciszy i spokoju, które nie potrzebują rozrywek, które zapewnia chociażby Mielno.

Pomorze bez morza? Odkryj tamtejsze jeziora i rzeki

Północ Polski to nie tylko morze, ale także piękne jeziora 123RF/PICSEL

Oczywiście wśród turystów są tacy, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez nadmorskiej plaży i zanużenia choćby stóp w zimnym Bałtyku. Jednak jeżeli ta opcja nie jest dla nas koniecznością, to województwo pomorskie oferuje podróżującym o wiele więcej, niż dostęp do morza.

Choć niekwestionowaną krainą jezior w Polsce są Warmia i Mazury, to Pomorze także ma ich sporo. To istny raj dla miłośników wody, nie tylko tej słonej. Niezliczone jeziora zlokalizowane głównie na terenie Kaszub i Kociewia urzekają swoim pięknem i możliwością uprawiania sportów wodnych. To właśnie tu można zobaczyć również unikalne jeziora lobeliowe - obszar Borów Tucholskich, okolice Bytowa, a także jeziora przybrzeżne - Łebsko, Gardno, Sarbsko.

Jezioro Łebsko jest urzekającym miejscem na wakacyjną wycieczkę GERARD/REPORTER Reporter

Pomorze oferuje także przepiękne rzeki, które oferują spływy kajakowe, podczas których możemy podziwiać trudną do opisania w swoim pięknie przyrodę.

To właśnie nad jeziorami i rzekami w województwie pomorskim możemy spodziewać się niżych cen, niż w nadmorskich kurortach, a także niżych cen niż w krainie jezior, czyli na Warmii i Mazurach.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne