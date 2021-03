Wybrano najpiękniejszy budynek na świecie

Mówi się, że piękno jest w oczach patrzącego. Jednak nauka ma na ten temat nieco inne zdanie i od wieków, próbując zmierzyć wspomniane piękno, posługuje się złotą proporcją. Według tego podziału harmonicznego najpiękniejszym budynkiem na świecie jest Katedra św. Pawła w Londynie, kolejną za nią Marina Bay Sands w Singapurze oraz Opactwo Westminsterskie w Londynie.

Zdjęcie Katedra św. Pawła w Londynie została uznana za najpiękniejszy budynek na świecie /123RF/PICSEL

Złoty podział jest powszechnie uznawany za barometr piękna i często to właśnie nim posługują się ci, którzy starają się zmierzyć coś, co jest niemierzalne. Jednak istnieją pewne kryteria jak rzeczona proporcja, która pozwala wskazać, że coś lub ktoś jest bliski ideałowi.



Jeśli myślimy o architektonicznym pięknie to do tego ideału najbardziej - w ponad 72 proc. - zbliżona jest Katedra św. Pawła w Londynie.



Tuż za nią mianem budynku najbardziej estetycznego i przyjemnego dla ludzkiego oka jest Marina Bay Sands (70,88 proc.).



Zdjęcie Marina Bay Sands / 123RF/PICSEL

Na kolejnych miejscach znalazły się: Opactwo Westminsterskie (70,50 proc.) i zamek Osaka w Japonii (70,38 proc.).



Cerkiew Wasyla Błogosławionego (69,10 proc.), Casa Mila (68,64 proc.), Katedra Santa Maria del Fiore (67,52 proc.), Taj Mahal (67,45 proc.), czeski Tańczący dom (66,87 proc.) i Zamek Neuschwanstein (63,10 proc.) zamykają pierwszą dziesiątkę.



W zestawieniu znalazły się również tak rozpoznawalne budynki jak Bazylika św. Piotra, która uplasowała się na 12. miejscu, Petra (14. miejsce), Biały Dom (17. miejsce), tuż za nimi znalazła się Brama Brandenburska (18. miejsce) i Wielka Piramida w Gizie na miejscu 19.

Zdjęcie Opactwo Westminsterskie / 123RF/PICSEL

Na pozycji 25. uplasowało się Muzeum Guggenheima, Sagrada Familia zajęła 32. miejsce, Opera w Sydney 43. miejsce i Katedra Notre-Dame 46. miejsce.

"Na potrzeby rankingu 100 najsłynniejszych dzieł architektonicznych na świecie zostało przeanalizowanych pod kątem złotego podziału. Badanie wykazało, że bardziej nowoczesne prace wydają się nie pasować do ideałów piękna wytyczonych według tego podziału. Zaledwie jedna czwarta z 50 najpiękniejszych budynków została zbudowana po XIX wieku" - wyjaśnia komunikat Roofing Megastore (sprzedawca pokryć dachowych z Anglii), który zlecił przeprowadzenie i opracowanie badania.

Zdjęcie Cerkiew Wasyla Błogosławionego / 123RF/PICSEL

Złota proporcja polega na podzieleniu dowolnego odcinka na dwie części tak, aby całość miała się tak do większej części, tak jak większa część do mniejszej. Definicja ta znana jest już od starożytności. I jest obecna w jednej z najważniejszych ksiąg w dziejach ludzkości - "Elementach Geometrii" Euklidesa.

