Zmiana przepisów na Maderze. Wysoka kara pieniężna czeka na turystów

Turyści, którzy nie dostosują się do zasad, będą zobowiązani do pokrycia kosztów ewentualnych akcji ratowniczych, co ma służyć odstraszaniu od lekkomyślności. Akcje te, w razie konieczności, mogą wiązać się z wysokimi kosztami, sięgającymi nawet kilku tysięcy euro. Wydatki te obejmują między innymi wynajęcie śmigłowca, wynagrodzenie ratowników górskich oraz koszty działań podejmowanych przez pozostałe służby zaangażowane w poszukiwania. Zaostrzenie przepisów było konieczne z uwagi na rosnącą liczbę incydentów spowodowanych przez turystów, którzy nie respektują lokalnych zasad bezpieczeństwa.

Warto również przywołać obowiązujące na Maderze przepisy, które weszły w życie 28 października, dotyczące popularnych tras turystycznych, takich jak szlak między Pico do Areeiro a Pico Ruivo. Od tego dnia osoby chcące wędrować tymi malowniczymi ścieżkami są zobowiązane do uiszczenia opłaty w wysokości 3 euro, która stanowi swoisty „bilet wstępu” na trasę. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkuje nałożeniem mandatu w wysokości 50 euro, co oznacza, że przestrzeganie przepisów pozwala zaoszczędzić 47 euro. Opłata ma na celu nie tylko regulację ruchu turystycznego, ale także wspieranie utrzymania i konserwacji szlaków, które ze względu na dużą liczbę odwiedzających wymagają regularnych prac.