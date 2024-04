Kraina wiecznej wiosny. Czego możemy spodziewać się na Maderze?

Madera to wyspa leżąca na Oceanie Atlantyckim. Cały archipelag składa się z Madery i Porto Santo — jedynych zamieszkałych wysp, a także wysp Desertas i Selvagens — ważnych rezerwatów przyrody. Kraina ta jest jednym z najwyższych wulkanów na ziemi, ukształtowanym poprzez szereg erupcji podmorskiego wulkanu. Ogromna ilość skał i gazów wyrzuconych z podmorskiego krateru dała życie tej imponującej panoramie.

Madera nie bez powodu nazywana jest wyspą wiecznej wiosny, wszystko to za sprawą łagodnego klimatu. Choć warto zaznaczyć, że pogoda bywa kapryśna. W trakcie mojego 6-dniowego pobytu na wyspie doświadczyłam pięknego słońca, opadów oraz silnych podmuchów wiatru. Jednak są to czynniki, które nie zniechęcają turystów do eksplorowania tej cudownej krainy z podręczną parasolką i kąpieli w oceanie.

Byłam na Maderze już kilkanaście razy i wciąż chętnie tam wracam. mówi turystka Ewa

Madera w Marcu Karolina Burda INTERIA.PL

Pakując się na Maderę nie warto oszczędzać na bagażu, gdyż może przydać się wszystko. Latem możemy spodziewać się średnio ok. 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia, natomiast zimą ok. 20. Woda latem ma ok. 24 stopnie Celsjusza, a zimą ok. 18 stopni. Tropikalnej pogody latem doświadczymy zaledwie przez kilka dni. Chcąc złapać jak najwięcej słońca, warto pokierować się na południowy zachód, gdyż to właśnie ta część wyspy uważana jest za najcieplejszą.

Bezpośredni lot na Maderę nie jest najkrótszy, bo trwa przynajmniej 5 godzin, jednak za pośrednictwem Wizz Air — w moim przypadku z lotniska Chopina w Warszawie — czas ten nie był tak doskwierający. Co ciekawe, na Maderę i Porto Santo można dostać się również drogą morską do portu w Funchal. Co roku wysiada tam około pół miliona pasażerów.

Madera jest bogata w atrakcje dla aktywnych, a wszystkiemu towarzyszą krajobrazy oceanu i gór. Wisienką na torcie, a może największym atutem, jest różnorodna roślinność, która jest pielęgnowana przez mieszkańców, niczym największy skarb tego świata. Warto zaznaczyć, że tamtejsza roślinność i lasy pierwotne zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Natura od zarania dziejów była istotna dla Portugalczyków, o czym świadczy tutejsze nazewnictwo. Madera definiowana jest jako — drewno/drzewa, natomiast stolica wyspy, Funchal — koper.

Widok na Funchal Karolina Burda INTERIA.PL

Zwiedzanie Madery dla początkujących. Co zobaczyć, aby się zakochać?

Stolica Madery jest Funcha, miejscowość położona w zatoce na południowym wybrzeżu wyspy. To obowiązkowy punkt na mapie, zwłaszcza, gdy jesteśmy tam pierwszy raz. Na zwiedzanie warto poświęcić przynajmniej jeden dzień.

Już w niemalże centrum miasta znajdziemy parki bogate w różnorodną roślinność. Przewodniczka Graca Lopes z chęcią opowiada o różnorodnych aspektach natury, jakich możemy tam doświadczyć. Zobaczymy afrykańskie drzewo tulipanowe, monsterę, tipuanę, czy też drzewo bawełniane. Wiele kwiatów i roślin, mimo marcowej pory, były intensywnie wyczuwalne w powietrzu.

Roślinność na Maderze Karolina Burda INTERIA.PL

W Funchal znajdziemy Katedrę, która jest główną świątynią religijną na tym archipelagu. Została wybudowana w 1517 roku.

Znajdziemy tam nie tylko elementy dekoracyjne z XV wieku, ale również z XVIII i XIX. tłumaczy przewodniczka Graca Lopes

Już na wejściu trudno jest oderwać wzrok od sufitu Mudejar o powierzchni 1500 m², który został zaprojektowany przez mistrza budowlanego Pero Anesa. Uważany jest za największe tego typu dzieło w Portugalii.

Warto odwiedzić Mercado dos Lavradores, czyli Targ Rolny. Znajdziemy tam wiele tropikalnych owoców, które świeżością i smakiem nie mają sobie równych. Opuncja, awokado, papaja, czy jabłko kremowe to tylko namiastka tego, co możemy tam kupić. Co ciekawe, niektórych z tych owoców nie znajdziemy w Europie Kontynentalnej. Na jednym stoisku doliczyłam się aż 20 odmian marakui. Niektórych z nich miałam szansę spróbować, gdyż sprzedawcy nie krępują się ciągłymi propozycjami poczęstunku. Może nie wszystkie przypadły mi do gustu, ale marakuja bananowa zdecydowanie była moim faworytem.

Owoce na portugalskim targu Karolina Burda INTERIA.PL

Spacerując, warto przejść się jedną z najstarszych uliczek Funchal — Rua de Santa Maria. Dostrzeżemy tam różnorodne dzieła sztuki widniejące na drzwiach starych budynków i opuszczonych sklepów. W Funchal znajdziemy również kolejkę linową, która łączy starą część miasta z dzielnicą Monte. Taka podróż zajmuje ok. 15 minut. W trakcie można cieszyć się wyjątkowymi widokami panoramy miasta.

Rua de Santa Maria opracowanie własne INTERIA.PL

Na miejscu warto skierować się Madeira Monte Palace Garden, czyli do tropikalnego ogrodu. Z góry możemy podziwiać krajobraz zatoki Funchal. W ogrodzie znajdziemy aż 100 tys. gatunków roślin, w tym wrzosy, drzewa i paprocie. Powierzchnia atrakcji jest dosyć spora, a zwiedzanie może zająć ok. 2 godzin. Choć znajdą się i tacy, którzy chcą napawać się widokami przez cały dzień. W ogrodzie możemy podziwiać ryby Koi, wielkie łabędzie, znacznie większe od naszych, oraz flamingi, do których kolejka nie miała końca.

Łabędzie i flamingi w Monte Palace opracowanie własne INTERIA.PL

Lewady, jeepy i canyoning - perły aktywnego wypoczynku na Maderze

Na wyspie znajdziemy wiele tras trekkingowych o różnym stopniu trudności - od umiarkowanego, aż po tereny dla bardziej doświadczonych wędrowców. Ze względu na warunki pogodowe, musiałam zdecydować się na krótszą tracę o długości ok. 3 km. Vereda do pico ruivo dysponuje kilkoma schroniskami wzdłuż wspinaczki, więc spokojnie można ukryć się przed deszczem.

Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Achada do Teixeira, a najwyższy punkt widokowy znajduje się na poziomie 1862 m. Dzięki temu można podziwiać piękne widoki górskie z możliwością obcowania z naturą. Po drodze towarzyszy roślinność zielna i krzewiasta. Jednak warto pamiętać, aby na takie wyprawy zabrać ze sobą ciepłą i przeciwdeszczową odzież. Na liście tras trekkingowych znajdziemy także ścieżki takie jak:

Verede do areeiro (ok. 7 km),

Vereda da ilha (ok. 8 km),

Vereda da encumeada (ok. 11 km),

Vereda das funduras (ok. 9 km).

Choć pochmurnie, to wciąż było pięknie Karolina Burda INTERIA.PL

Popularną formą zwiedzania Madery jest również podróż jeepami. To połączenie odkrywania wyspy poprzez różne trasy, w tym te off-roadowe. Na wyspie znajduje się wiele punktów widokowych, do których najprościej dostać się właśnie autem. Dzięki kompleksowej wycieczce możemy zobaczyć jednego dnia wiele atrakcji, takich jak np. Cabo Girao. Jeden z kierowców wyjaśnił, że zazwyczaj zabierają turystów na przejażdżki półtoragodzinne. Poziom jazdy dostosowują do oczekiwań przyjezdnych.

Raz woziłem turystów, którzy bardzo chcieli doświadczyć szalonego off-roadu. Taka podróż zajęła nam aż 3 godziny. dodaje kierowca Green Devil

Krajobraz z punktu Cabo Girao opracowanie własne INTERIA.PL

Gdzie się wyspać i dobrze zjeść? Tych restauracji na Maderze nie możesz ominąć

Madera to zdecydowanie raj tysiąca smaków. W marcu rozpoczął się sezon na tuńczyka, więc znajdziemy go w niemalże każdej restauracji. Choć nie każdy był idealnie przyrządzony, to odwiedzając Vila do Peixe lub Akua na pewno się nie zawiedziemy.

Pobyt w restauracji Akua umila polski kelner — Wiktor Krajewski, który swoim pozytywnym nastawieniem i uprzejmością opiekuje się gośćmi. Warto tam spróbować kiełbasek rybnych, owoców morza, tatara oraz ciekawego deseru, który podawany jest z pastą z karmelizowanych oliwek. Zapewniam, że to wspaniałe doświadczenie kulinarne.

Potrawy w restauracji Akua Karolina Burda INTERIA.PL

Na wyspie warto udać się również do eleganckiej restauracji Il Vivaldi, z której żaden gość nie wyjdzie niezadowolony. Pyszne jedzenie znajdziemy także w Nini Design Centre i Inn&Art.

Deser w Nini Design Centre Karolina Burda INTERIA.PL