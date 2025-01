Jesteśmy całym sercem - razem od pierwszego dnia

Ten rok jest dla Loveli szczególny z powodu jubileuszu - to już 25 lat obecności na polskim rynku, podczas których marka wspiera mamy od pierwszych dni życia ich dzieci. Wszystko dzięki bogatej ofercie hipoalergicznych produktów do prania dziecięcych ubranek Lovela Baby, które najczęściej wybierają rodzice. Produkty te posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz wyjątkowo delikatną, dermatologicznie przetestowaną formułę. Lovela towarzyszy nie tylko najmłodszym, ale także pozostaje obecna w kolejnych latach życia dziecka, dostarczając produkty Lovela Family, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Są one przeznaczone dla dzieci powyżej 1. roku życia i skutecznie dbają o czystość ubrań wszystkich domowników.

Tegoroczny 33. Finał już po raz piąty połączy siły dwóch gorących serc - Loveli i WOŚP. Z tej okazji, jak co roku, na sklepowych półkach pojawiła się limitowana kolekcja mleczek do prania Lovela Baby w butelkach zaprojektowanych przez Jurka Owsiaka. Opakowania zdobi charakterystyczne serduszko WOŚP. Produkt dostępny jest w sprzedaży w całej Polsce, w sklepach i sieciach współpracujących z marką Lovela.

Na tym jednak nie koniec. Jak wspomina przedstawicielka marki, Katarzyna Sowa: "Cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy częścią tego wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Finał WOŚP. Nie ukrywam, że jest to czas, na który wszyscy co roku czekają. Lovela i WOŚP niezmiennie łączą te same priorytety - troska o zdrowie i bezpieczeństwo już od pierwszych dni życia. Wierzę, że wspólnie możemy sięgnąć gwiazd i po raz kolejny zaskoczyć wynikiem tegorocznej zbiórki. Zachęcamy do wspierania naszej e-Skarbonki, wspólnej zabawy podczas finałowego weekendu oraz odwiedzenia strefy Lovela na błoniach PGE Narodowego".