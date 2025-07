Co przyniesie wtorek, 15 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 2 Mieczy

W życiu osobistym możliwy będzie związek, ale za cenę pokonania pewnych przeszkód. Wahać możesz się ty, druga strona, zaś otoczenie wcale nie okaże się przychylne. Ludzie dookoła chcą dobrze, ale czy na pewno rozumieją, czego potrzebujesz? W finansach trzeba zawalczyć o swoje, uciąć plotki, stanąć z kimś w szranki, nauczyć się dyskutować.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 5 Kielichów

Szklanka może być do połowy pełna lub pusta. Ilość płynu się nie zmienia, to nasze spojrzenie ją zwiększa lub zmniejsza. Tak samo relacja, w której coś się popsuło, wciąż może mieć potencjał czy zostać spisana na straty. To zależy, czy zaakceptujesz niedoskonałość. W finansach widać rozwiązanie, które nie zadowoli cię w pełni, ale stanie się punktem wyjścia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 6 Kielichów

W kontaktach prywatnych widać nostalgię, pragnienie powrotu do przeszłości. Kiedyś wszystko było prostsze… Na pewno? Możesz mieć sentyment do minionych czasów, bo z dzisiejszej perspektywy rozumiesz, że wszystko dobrze się skończyło. Tak samo pomyślisz wkrótce o teraźniejszości, więc głowa do góry. W finansach możesz zarabiać na wycieczkach, robieniu zdjęć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Eremita

W relacjach prywatnych nie dobieraj sobie partnerów na siłę. Ludzie będą przychodzili oraz odchodzili. Mogą zachwycać się twoją niezależnością, samodzielnością i wspaniałymi pomysłami, ale czy zdołają dotrzymać ci kroku? W grę wchodzą w kontakty z kimś dużo młodszym lub starszym. W finansach unikaj przestarzałych rozwiązań oraz wywrotowych, spiskowych teorii.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z wiecznym optymistą, który nigdy nie szykuje się na najgorsze. Człowiek ten ma najlepsze chęci, ale czasem trzeba myśleć za niego. Czy dojrzeje? Ma taki potencjał! Czy tobie jednak starczy cierpliwości? Spodziewaj się jakiegoś miłego listu. W finansach możesz otrzymać pozytywną odpowiedź z urzędu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 3 Buław

W życiu osobistym możliwe będzie rozpoczęcie czegoś nowego, znalezienie sobie przyjaciela, partnera. Wiele z tych związków nie przetrwa próby czasu, ale każdy okaże się istotny. Nie zaniedbuj uśmiechu na co dzień. Zachowaj się dobrze nawet wobec przechodniów, bo to oni mogą wystawić tobie świadectwo. W finansach możliwa podróż, konieczność zaoszczędzenia pieniędzy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możesz zrozumieć pewne rzeczy, stanąć twarzą w twarz z ważną kwestią, przyjąć do wiadomości, że ktoś jest, jaki jest. Bliska osoba może mieć problemy zdrowotne lub zawodowe i trzeba będzie ją wesprzeć bez przejmowania na siebie jej strachu albo żalu. Podołasz! W finansach pewien krok może ci się nie spodobać, ale uwolni potrzebną energię.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie wykazać się zręcznością. Czy wiesz, jak zabłysnąć w każdej rozmowie? Skieruj ją na temat, w którym czujesz się dobrze, a przede wszystkim… komplementuj rozmówców! Nikt nie jest obojętny na pochlebstwa - zasłużone czy nie. Dobieraj słowa starannie niczym elementy stroju. W finansach możliwa będzie umowa ustna, ustalenia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Siła

W kontaktach prywatnych najważniejsza będzie dziś asertywność. Wyznaczaj komuś granice, ale rób to bez złości, a także bez okazywania wyższości. Niech druga strona wie, że wciąż ją szanujesz i pragniesz kontaktów. Jedyne, czego przy tym chcesz, to nieznacznie zmienić ich zasady. W finansach możesz otrzymać zapłatę za asystowanie komuś lub za pracę fizyczną.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie odwrócić czyjąś uwagę od czegoś, co pragniesz ukryć. Szczerość i otwartość to wspaniałe narzędzia, ale nie zawsze da się je wykorzystać. Przygotuj sobie grunt pod poważną rozmowę. Niech druga strona czuje, że myślisz wyłącznie o niej. W finansach istnieje ryzyko oszustwa, zwędzenia czegoś z torby lub z kieszeni!

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 9 Buław

W życiu osobistym trzeba będzie się przyczaić, spokojnie i uważnie wyczekiwać, obserwować bieg wypadków. Nie możesz teraz przekonać kogoś do swoich racji, ale możesz mieć nadzieję na zmianę nastawienia. Bądź w pobliżu, kiedy to nastąpi. Twoi rywale popełnią błąd. W finansach nie ma warunków do radykalnych posunięć i odważnych inwestycji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym wiele spraw może zwalić ci się na głowę jednocześnie. Poradzisz sobie ze wszystkim, ale potrzebujesz wsparcia. Nie rób dobrej miny do złej gry i nie udawaj przed otoczeniem, że wszystko jest w porządku. Masz prawo czegoś nie wiedzieć i jak najbardziej poprosić o pomoc. W finansach możesz otrzymać sporo dodatkowych obowiązków, ale bez... dopłaty.

