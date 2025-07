Szczepan to mężczyzna o silnie rozwiniętej intuicji. Często słucha wewnętrznego głosu, co przynosi mu same korzyści. Jest mężczyzną o dobrze rozwiniętym instynkcie, empatycznym, który szybko rozpoznaje problemy innych. Bywa skryty i zdaje się po cichu analizować rzeczywistość. Inteligentny, już w dzieciństwie wykazuje wiele zdolności w różnych dziedzinach nauki i życia. Szczepan to mężczyzna pełen pomysłów. Organizuje każdą wolną chwilę, nie pozwalając sobie na stagnację.