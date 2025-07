Mieszkańcy Japonii słyną nie tylko z różnych tradycji, ale i praktyk pozwalających im cieszyć się dobrym zdrowiem. Taka kombinacja sprawia, że to jeden z narodów, który żyje najdłużej na świecie. Przeprowadzane na przestrzeni lat badania naukowe wykazały, że zawdzięczają to dzięki diecie, regularnej aktywności i stylowi życia.

Chociaż wspomniane miejsce wyróżnia się szczególnie, to Japończykom w całym kraju dbanie o zdrowie po prostu weszło w nawyk. Mieszkańcy codziennie praktykują m.in. rajio taiso, czyli gimnastykę radiową. Program składa się z prostych ćwiczeń korzystnie działających na mięśnie i stawy, a rozbrzmiewająca w tle muzyka klasyczna świetnie wpływa zdrowie psychiczne i koncentrację. Oprócz tego Japończycy w życiu kierują się ikigai, czyli koncepcją motywującą ich do poszukiwania celu w życiu i koncentracji na tym co "tu i teraz".